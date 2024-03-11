Плетінка з сирним сиром і слабосоленою рибою: рецепт дивовижної випічки

Перед подачею плетінку необхідно акуратно нарізати на порційні шматки.

Якщо у вас у холодильнику є трохи зелені, слабосоленої риби та листкового тіста, дуже рекомендуємо поєднувати все це та приготувати палетку з сирним сиром і слабосоленою рибою. Рецептом поділилися в кулінарному блозі "Душевні рецепти".

Плетінка з сирним сиром і слабосоленою рибою

Інгредієнти:

сирний/вершковий сир (наприклад, рікотта) — 200 г;

слабосолона риба — 300 г;

листкове тісто — 500 г;

борошно — 20 г;

оливкова олія — за смаком;

спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Листкове тісто розморозити за інструкцією, розкачати на пергаментному папері, присипаному борошном.

Змастити тісто сирним сиром, викласти рибу і шпинат. Скрутити в рулет і розрізати його на дві частини.

Переплести частини між собою, закрутити у вінок, з'єднавши два кінці. Перенести разом із пергаментом у форму для випікання.

Відправити плетінку в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин, до рум'яної скоринки.

При подачі порізати на порції.

Читайте також:

Штрудель із капустою та ковбасками: покроковий рецепт оригінальної випічки

Листкові пиріжки з шинкою, сиром і помідорами: простий рецепт дуже смачної закуски

Цукрове печиво "Вушка": як приготувати смачні ласощі