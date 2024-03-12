Хрусткі булочки швидко і без клопоту: рецепт ідеальної випічки до сніданку
На випічку таких булочок піде всього 20 хвилин. Це — ідеальний варіант апетитного доповнення до сніданку.
Швидкі, хрусткі булочки, без замісу — випічка, про яку потрібно подбати ще з вечора, замісивши тісто. Як приготувати цю дуже просту страву, розповіла кулінарна блогерка Світлана Бауер, поділившись перевіреним рецептом смачних булочок на сніданок.
Хрусткі булочки без замісу
Інгредієнти:
- борошно — 500 г;
- тепла вода — 370 мл;
- сухі дріжджі — 3 г (свіжі — 9 г);
- сіль — 12 г;
- цукор — 8 г.
Спосіб приготування:
Усі сухі інгредієнти змішати і влити теплу воду. Дерев'яною ложкою або руками перемішати тісто, прибрати на ніч у холодильник у змащеному олією контейнері.
Вранці сформувати булочки, як показано на відео, викласти їх на деко і відправити в духовку, попередньо розігріту до 240 градусів, на 20 хвилин.
Готові булочки злегка остудити і можна їсти. Особливо смачні вони з маслом, варенням або будь-якою іншою намазкою.
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