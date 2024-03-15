Пухкі булочки з сирною начинкою: рецепт ніжної випічки

У начинку для таких булочок можна додавати родзинки, журавлину або інші ягоди.

Традиційно на Масляну в Україні готували не лише дріжджові вареники з сиром, а й різноманітну випічку з сиром та маслом. З цієї нагоди кулінарна блогерка Таті Чуднова поділилася перевіреним рецептом ніжних і пишних булочок із сиром.

Булочки з сиром

Для тіста:

теплий кефір — 250 мл;

живі дріжджі — 19 г;

цукор — 80 г;

борошно — 550 г;

яйця — 2 шт;

масло — 50 г.

Для начинки:

сир — 380 г;

цукор — 80 г;

яйця — 1 шт;

журавлина/родзинки — за бажанням.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо опару. До теплого кефіру додати столову ложку цукру, живі дріжджі та дві склянки борошна, все добре перемішати і залишити під плівкою на 15 хвилин, щоб утворилася пишна шапочка.

Далі відправити в тісто яйця кімнатної температури та цукор, що залишився, знову все перемішати. Потроху ввести просіяне борошно і замісити тісто. Додати рослинну олію і замішувати тісто приблизно 7 хвилин. Покласти його в миску під рушник/плівку і поставити в тепле місце на 1-1,5 години.

Коли тісто добре піднялося, дістати його з миски, обім'яти й поділити на шість рівних частин, скачати їх у кульки й викласти на деко. Накрити рушником і дати відпочити ще 20 хвилин.

Інгредієнти для начинки змішати.

У булочках зробити заглиблення, як показано на відео, за допомогою склянки. У кожне покласти по 1-1,5 столових ложки начинки і змастити тісто жовтком.

Випікати булочки в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

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