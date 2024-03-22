Оладки з кукурудзою: простий рецепт смачного сніданку

Якщо вам подобаються солодкі оладки, то напевно сподобаються й оладки з кукурудзою. Спробуйте їх приготувати.

Такі оладки готуються швидко, а виходять дуже ситними та смачними. До того ж у складі тіста немає цукру. Такі оладки можна навіть узяти з собою на роботу, або на пікнік. Рецептом поділилися на сайті Picante Cooking.

Оладки з кукурудзою

Інгредієнти:

молоко — 90 мл;

борошно — 160 мл;

консервована кукурудза — 400 г;

яйця — 2 шт;

зелена цибуля;

вершкове масло — 30 г;

рослинна олія для смаження, сіль, мелений перець.

Борошно просійте у велику миску. Додайте сіль і перець та влийте молоко і розтоплене вершкове масло. Додайте яйця і перемішайте всі інгредієнти, поки не вийде текуче тісто на оладки.

Зелену цибулю вимийте, обсушіть і дрібно наріжте. Кукурудзу відкиньте на друшляк. Додайте кукурудзу та цибулю в тісто і добре перемішайте.

У сковороді розігрійте рослинну олію. Викладайте тісто столовою ложкою, невеликими порціями. Смажте оладки з обох боків до рум'яної скоринки.

Подавайте такі оладки на стіл зі сметаною. Можна зробити такі оладки пишнішими, якщо в тісто додати 1/3 ч. л. соди, змішаної з 1 ч. л. лимонного соку.

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