Желейний торт без клопоту: рецепт красивого і смачного десерту

Для торта можна взяти полуницю, малину або будь-які інші свіжі ягоди чи фрукти.

Напередодні вихідних саме час подумати, чим порадувати домочадців або що приготувати до приходу гостей, якщо такі намічаються. Кулінарна блогерка Таті Чуднова поділилася рецептом желейного торта з полуницею і насінням чіа, який не тільки дуже смачний, а й має просто неймовірно красивий вигляд.

Желейний торт

Інгредієнти (на форму 16-18 см):

кокосове або звичайне молоко — 400 мл

насіння чіа — 40 г

згущене молоко — за смаком (можна взяти цукрозамінник);

желатин — 20 г + 100 мл холодної води;

фрукти/ягоди

желе — 1 упаковка

Спосіб приготування:

Чіа потрібно замочити в кокосовому молоці на дві години. Желатин залити водою, перемішати й залишити на п'ять хвилин, щоб він набряк. Після цього його потрібно розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці, але не доводити до кипіння.

Додати до чіа з кокосовим молоком згущене молоко, тонкою цівкою влити розтоплений желатин і добре перемішати. Перелити масу в роз'ємну форму, застелену плівкою або пергаментом, викласти зверху ягоди або фрукти, злегка втопити їх. Поставити форму в холодильник до застигання вмісту.

Поки маса застигає, необхідно заварити желе, як зазначено на упаковці. Дати йому повністю охолонути за кімнатної температури і залити торт. Відправити форму назад у холодильник до повного застигання желе. Під час подачі вийняти торт із форми й акуратно перекласти на блюдо.

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