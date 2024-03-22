Апельсинова заправка: рецепт оригінальної добавки до салатів

Така заправка зробить смак овочевого салату більш яскравим та освіжаючим.

Апельсинова заправка для салату — це дуже цікава добавка до страви, оскільки має цікавий смак. Вона не широко поширена на наших кухнях, і дарма, оскільки такий інгредієнт додасть салату нових барв. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Консервація/Кулінарія".

Апельсинова заправка для салату

Інгредієнти:

апельсин — 1 шт;

червоний винний оцет — 2 ст. л;

м'ята — 1 ст. л;

перець чилі — 1/3 стручка;

оливкова олія — 120 г;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

З апельсина вичавити сік у глибоку миску, додати до нього оцет і оливкову олію, перемішати.

М'яту дрібно нарізати, а чилі покришити на маленькі шматочки. Додати до апельсинового соку, все добре перемішати. Заправка готова.

Таку заправку можна використовувати для салату з міксу салатного листя, зелені та апельсинових часточок. Він виходить освіжаючим і легким та ідеально підходить до м'ясних і рибних страв.

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