Апельсинова заправка: рецепт оригінальної добавки до салатів
Така заправка зробить смак овочевого салату більш яскравим та освіжаючим.
Апельсинова заправка для салату — це дуже цікава добавка до страви, оскільки має цікавий смак. Вона не широко поширена на наших кухнях, і дарма, оскільки такий інгредієнт додасть салату нових барв. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Консервація/Кулінарія".
Апельсинова заправка для салату
Інгредієнти:
- апельсин — 1 шт;
- червоний винний оцет — 2 ст. л;
- м'ята — 1 ст. л;
- перець чилі — 1/3 стручка;
- оливкова олія — 120 г;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
З апельсина вичавити сік у глибоку миску, додати до нього оцет і оливкову олію, перемішати.
М'яту дрібно нарізати, а чилі покришити на маленькі шматочки. Додати до апельсинового соку, все добре перемішати. Заправка готова.
Таку заправку можна використовувати для салату з міксу салатного листя, зелені та апельсинових часточок. Він виходить освіжаючим і легким та ідеально підходить до м'ясних і рибних страв.
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