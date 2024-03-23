Без грама м'яса і просто за копійки: пісні відбивні із квашеної капусти

Не поспішайте замінювати соду з оцтом на розпушувач — відбивні можуть вийти занадто щільні та жорсткі.

Для додержання великого посту господиням доводиться інколи імпровізувати, щоб здивувати рідних смачними стравами без м'яса. Пропонуємо рецепт пісних відбивних — рум’яних, з хрусткою скоринкою, соковитих та апетитних… з квашеної капусти. Повірте, сподобаються найвибагливішим гурманам.

Інгредієнти

1 склянка квашеної капусти;

1 яйце;

ріпчаста цибулина;

1 склянка кефіру або сироватки;

1 ч. л. сметани;

сода і оцет;

3-4 ст. л. борошна;

цукор, чорний перець — за смаком;

олія.

Спершу підготуємо квашену капусту – відіжміть від соку, налийте на сковороду трохи води і протушкуйте капусту до м’якості. Можна додати для аромату лавровий лист, кришку закрийте. Спочатку вода має ледве покривати воду, а під кінець повністю випаруватися.

Цибулю нарізаємо кубиками та обсмажуємо до золотавого кольору, додаємо до капусти. В глибокій мисці готуємо наш кляр. Збиваємо яйце, додаємо склянку нежирного кефіру або сироватки, гашену оцтом соду, чайну ложку сметани і борошно. Все збиваємо міксером або ж просто виделкою вручну. Саме на сироватці відбивні виходять особливо легкі, повітряні. Солити кляр для відбивних не треба, адже капуста квашена і просолена, а от додати дрібку цукру і чорного перцю — те, що треба для збалансованого смаку. Консистенція цього кляру має вийти як на оладки, досить густа, воно не повинно виливатися з ложки.

Фото: unsplash.com

Якщо думаєте замінити соду з оцтом на розпушувач, не поспішайте — відбивні вийдуть занадто щільні та жорсткі.

З’єднуємо тісто з капустою і цибулею. І краще це робити так — вливайте тісто в капусту і по ходу замішуйте до однорідності, щоб овочі не плавали окремо. На розігріту сковороду викладаємо столовою ложкою відбивні — по ложці на одну штуку. Смажимо з обох боків на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Фото: unsplash.com

Подаємо цю смакоту в гарячому вигляді зі сметаною або гірчицею.

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