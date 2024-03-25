Пісний пиріг із грибами: рецепт смачної випічки

Пісний пиріг із грибами підійде, якщо ви дотримуєтеся Великого посту. І він чимось нагадує піцу.

Відкритий пиріг із грибами можна готувати в будь-який час. І він виходить дуже смачним. І рецепт тіста можна використовувати і для приготування іншої випічки. Рецептом поділилися на сайті Baking-Academy.

Пиріг із грибами

Інгредієнти:

Для начинки:

400-500 г печериць;

2 великі цибулини;

1 невеликий пучок зеленої цибулі;

3-4 зубчики часнику;

оливкова олія;

1 ч. л. солодкої меленої паприки;

свіжомелений чорний перець.

Для тіста:

400 г борошна;

2,5 г сухих дріжджів;

1 ч. л. цукру;

1 ч. л. солі;

оливкова олія 10 г.

Тісто потрібно приготувати заздалегідь. Йому потрібно буде постояти до потрібної консистенції. Змішайте борошно з дріжджами, сіллю та цукром. Влийте 250 мл трохи теплої води і 2 ст. л. оливкової олії, швидко перемішайте.

Змастіть олією робочу поверхню та руки. Викладіть на робочу поверхню і розтягніть до приблизного прямокутника. А потім складіть навпіл.

Так само складіть тісто для пирога ще три рази, витягаючи спочатку протилежний його бік, а потім бічні. Дайте тісту полежати 10-15 хв. і повторіть складання. Повторіть усю процедуру двічі. А потім покладіть тісто в промаслений пакет, закрутіть кінець пакета і покладіть його в холодильник на добу.

Розігрійте духовку і два дека в ній до 220°С. Змастіть руки та робочу поверхню олією. Викладіть тісто для пирога з грибами, розділіть навпіл, скачайте у дві кулі, накрийте плівкою і дайте підійти близько години.

Для начинки пирога наріжте гриби. Очистіть і дрібно наріжте цибулю та часник. Дрібно наріжте зелену цибулю.

Нагрійте у великій сковорідці олію, покладіть цибулю та часник і обсмажте, поки не випарується рідина. Приправте паприкою і зеленою цибулею, посоліть і поперчіть. Остудіть начинку.

Розтягніть кожну кулю тіста для пирога з грибами в корж. Вийміть по одному гарячі дека, викладіть коржі по одному, на коржі викладіть грибну начинку і розподіліть рівним шаром. Випікайте 10 хвилин. Подавайте пироги з грибами, збризнувши оливковою олією.

Можна додати в начинку лісові гриби для аромату.

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