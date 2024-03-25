Як приготувати м'ясо смачно: простий рецепт ніжної яловичини в духовці

Аромат запеченого по цьому рецепту м’яса — вражає. І приготувати так м'ясо можна дуже просто.

Якщо любите м'ясо, то спробуйте приготувати його за цим рецептом. Вас знадобиться дуже мало інгредієнтів: м'ясо та приправи. І трохи часу. Ідеально, якщо шматок м'яса, який ви будете готувати, має мармуровість (трошки внутрішньом’язового жиру). Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.

Як приготувати яловичину смачно:

Дістаньте м’ясо з морозилки, чи холодильника і почекайте, поки воно не стане кімнатної температури.

Запікайте м’ясо у розігрітій до 200°С духовці, а потім зменште температуру до 170°С, щоб зверху з’явилася скоринка, а усередині м’якоть лишилася ніжною і соковитою.

Запечена яловичина

Інгредієнти:

яловичина — 1 кг;

два лаврових листки;

одна цибулина;

суміш спецій для м'яса;

сіль та перець чорний мелений.

Шматок яловичої м’якоті помийте, обсушіть, натріть сіллю, перцем і спеціями. І залиште маринуватися на півгодини.

Розігрійте духовку до 200°С. М’ясо покладіть у деко, змащене жиром, додайте цибулю, лавровий лист, відправте в духовку і запікайте приблизно 1 годину.

Періодично поливайте м’ясо жиром і соком, який утвориться в процесі запікання. Температуру в духовці зменште до 170°С.

Коли пройде півгодини, покладіть до м'яса почищену і нарізану картоплю, щоб гарнір готувався разом із м'ясом.

Коли на м’ясі з’явиться скоринка, переверніть шматок та запікайте до рум’яності.

Готове м’ясо перекладіть на блюдо, накрийте фольгою та дайте йому відпочити 20 хвилин. Нарізайте на тонкі шматочки та подавайте з картоплею, або іншим гарніром.

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