Смачно та просто: рецепт віденського печива

Це печиво не менш відоме, ніж торт "Захер". Але приготувати його набагато простіше.

Найвідомішим десертом Австрії та Відня традиційно вважають торт "Захер". Але смачне печиво приготувати ще простіше. Головна вимога — це густе варення або джем з кислинкою. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.

Хто вигадав рецепт цього смачного печива – невідомо. Але подавали його у місцевих кав’ярнях ще декілька століть тому. Готується воно з пісочного тіста та густим джемом, або варенням.

Віденське печиво

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

масло вершкове 73% — 220 г;

два яйця;

цукор — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 5 г;

джем (наприклад вишневий) — 150 г.

Вершкове масло доведіть до рідкого стану. Додайте цукор і перемішайте, поки не розчиниться. Додайте яйця та дрібку солі і перемішайте вінчиком до однорідності. Нвеликими порціями додайте просіяне з розпушувачем борошно, поступово замішуючи тісто.

Більшу частину тіста розкачайте на деко, застелене пергаментом, з меншої частини сформуйте кулю. Поставте деко з тістом в холодильник на півгодини, які і кулю з тіста.

Після пласт тіста замастіть варенням або джемом, зверху натріть решту тіста. Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180°С. Потім остудіть та наріжте на квадратики.

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