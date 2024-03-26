Дивовижна закуска з оселедця: рецепт від Валерія Пономаря (відео)

Закуску необхідно потримати в холодильнику 4 години. Але якщо вона простоїть там добу, її смак буде ще кращим.

Слабосолений оселедець — одна з найпопулярніших закусок на будь-якому столі. Традиційно його просто подають нарізаним шматочками, але можна приготувати цю закуску зовсім по-новому, скориставшись рецептом кулінарного блогера з Одеси Валерія Пономаря. Він показав, як перетворити звичайний оселедець на справжній делікатес.

Закуска з оселедця

Інгредієнти:

оселедець малосольний — 1 шт;

червона цибуля — 1/2 шт;

зелена цибуля — 2 ст. л;

гострий перець — 1 шт;

лавровий лист — 1 шт;

запашний перець — 2 горошини;

сіль — щіпка;

насіння коріандру — 1/2 ч. л;

чорний перець — 1/3 ч. л;

оливкова олія — 100 мл;

сік лимона — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Оселедець очистити від шкіри та кісток, нарізати кубиками середнього розміру. Додати всі інгредієнти, попередньо подрібнивши цибулю, перець і зелену цибулю. Сік лимона додати наприкінці після олії, таким чином він не буде взаємодіяти з білком риби, а тільки додасть кислинку олії.

Усе добре перемішати і прибрати в холодильник у герметичному посуді мінімум на 4 години. Закуска буде смачнішою, якщо залишити її в холодильнику на добу.

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