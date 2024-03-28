Краффін з шоколадом: як приготувати оригінальну випічку до Великодня
Краффін — це здобна дріжджова випічка, яку печуть замість звичних пасок. І приготувати цю новомодну випічку дуже просто.
Краффін отримав свою назву від маффінів та круасанів. І швидко став популярною випічкою на Великдень. Це справді дуже смачно. І приготувати його просто. Рецептом поділились на сайті ВВС.
Краффін
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 350 г;
- дріжджі свіжі — 20 г або сухі — 7 г;
- молоко — 110 мл;
- цукор — 80 г;
- сіль;
- жовток яєчний — 2 шт;
- масло вершкове — 40 г та 120 г;
- ванільний цукор до смаку.
Для начинки:
- шоколад — 100 г;
- цукати, подрібнені горіхи, родзинки — 200 г.
Спершу розведіть дріжджі та одну чайну ложку цукру в теплому молоці, поставте суміш в тепле місце. Суміш готова, коли з'явиться пінна шапочка.
Розтопіть 40 грамів вершкового масла. Жовтки, цукор і ваніль збийте в світлу пишну піну.
Борошно просійте в миску, і зробіть в ньому поглиблення. Влийте дріжджі з молоком та яєчну суміш, додайте сіль і добре перемішайте. Додайте розтоплене вершкове масло та замісіть тісто. Вимішуйте його не менше 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук.
Накрийте тісто чистим рушником та поставте в тепле місце на півтори години мінімум. За цей час воно збільшиться вдвічі. Розділіть тісто на три частини. З цих порцій вийде три краффіни у формах до 10 см діаметром.
Присипте робочу поверхню і тісто борошном. Розкачайте тісто в дуже тонкий прямокутний пласт. Змастіть пласт м'яким вершковим маслом (120 грамів), а тоді тонким шаром теплого розтопленого шоколаду. Присипте родзинками та цукатами.
Згорніть тісто в рулет, накрийте рушником і поставте в тепле місце на пів години.
Так само зробіть з двома іншими порціями тіста.
Рулет розріжте гострим ножем посередині уздовж, але не до кінця — залиште кілька сантиметрів до краю.
Спершу скрутіть один "хвостик" рулету спіраллю у напрямку до нерозрізаного кінця. Тоді покладіть зверху на "равлик", що утворився, нерозрізаний кінець рулету та скрутіть і покладіть зверху другий хвостик.
Верхівка краффіна має нагадувати асиметричний пагорб.
Покладіть виріб в підготовлену форму для випікання, накрийте зверху і поставте в тепле місце на 20 хвилин, щоб тісто піднялося.
Випікайте краффіни в духовці, розігрітій до 180 градусів. На це піде 35 хвилин. Щоб краффін не зарум'янився надто сильно, прикрийте його фольгою. Готовій краффіни посипте цукровою пудрою.
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