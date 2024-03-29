Фрикадельки з грибами та куркою: рецепт ситної страви

Під час подачі фрикадельки можна посипати паприкою і дрібно порубаною зеленню.

Якщо ви любите фрикадельки, пропонуємо вам дивовижний рецепт цієї страви з грибами та куркою з блогу "Кулінарні рецепти". Гриби зроблять їхній смак багатшим, і ця страва сподобається всім. До того ж вона чудово доповнить будь-який гарнір.

Фрикадельки з грибами та куркою

Інгредієнти:

курячий фарш — 500 г;

цибуля (середня) — 1 шт;

морква — 1 шт;

батон — 3 скибочки

яйце — 1 шт;

часник — 3 зубчики;

сіль;

чорний мелений перець.

Для соусу:

печериці — 10 шт;

цибуля (середня) — 1 шт;

часник — 1 зубчик;борошно пшеничне — 1 ст. л;

сметана або вершки — 800 г;

сіль;

чорний мелений перець;

мускатний горіх — на кінчику ножа.

Спосіб приготування:

Скибочки батона замочити в молоці або воді. Цибулю почистити, нарізати середніми кубиками. Часник і моркву натерти на дрібній тертці. Усі інгредієнти змішати, додати курячий фарш, батон відтиснути від рідини, подрібнити і додати до решти продуктів. Додати спеції, посолити, перемішати і сформувати круглі фрикадельки.

Сковороду з олією розігріти, обсмажити фрикадельки до золотистої скоринки. Вони не мають бути повністю готовими, бо будуть ще тушкуватися в соусі з грибами.

Для соусу нарізати ріпчасту цибулю, подрібнити часник і довільно нарізати печериці. До сметани або вершків додати борошно, перемішати.

У тій же пательні підсмажити цибулю для соусу до золотистого кольору, додати часник, гриби, перемішати і залити все сметаною або вершками. Додати спеції, мускатний горіх і довести до кипіння. Фрикадельки викласти в соус, закрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 15 хвилин.

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