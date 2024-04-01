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Смачно і дуже красиво: рецепт закуски в булочках

Оксана Ханас
Фото: t.me/konservacia_kulinaria/2048

Готові булочки з начинкою перед подачею на стіл потримати годину, щоб вони набралися смаку.

Смачних закусок на святковому столі ніколи багато не буває. Пропонуємо взяти на озброєння ще один цікавий рецепт і приготувати до свят ситну закуску в булочках. Вона не тільки має гарний вигляд, але ще й дуже апетитна. Рецептом страви поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".

Закуска в булочках

Інгредієнти:

  • булочки — 5 шт;
  • креветки — 200 г;
  • ананаси консервовані — 1/2 банки;
  • твердий сир — 100 г;
  • майонез;
  • перепелині яйця;
  • червона ікра.

Спосіб приготування:

Креветки зварити в підсоленій воді зі спеціями 7 хвилин, очистити та дрібно нарізати. Ананаси дрібно порізати. Сир натерти на дрібній тертці.

Усі інгредієнти перемішати та заправити майонезом. Посолити та поперчити.

Із булочок вийняти серцевину. Начинити їх салатом і зверху накрити кришками від булочок. Залишити на годину, щоб булочки просочилися салатом.

Прикрасити їх червоною ікрою і покласти в центр перепелине яйце.

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