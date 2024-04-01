Смачно і дуже красиво: рецепт закуски в булочках

Готові булочки з начинкою перед подачею на стіл потримати годину, щоб вони набралися смаку.

Смачних закусок на святковому столі ніколи багато не буває. Пропонуємо взяти на озброєння ще один цікавий рецепт і приготувати до свят ситну закуску в булочках. Вона не тільки має гарний вигляд, але ще й дуже апетитна. Рецептом страви поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".

Закуска в булочках

Інгредієнти:

булочки — 5 шт;

креветки — 200 г;

ананаси консервовані — 1/2 банки;

твердий сир — 100 г;

майонез;

перепелині яйця;

червона ікра.

Спосіб приготування:

Креветки зварити в підсоленій воді зі спеціями 7 хвилин, очистити та дрібно нарізати. Ананаси дрібно порізати. Сир натерти на дрібній тертці.

Усі інгредієнти перемішати та заправити майонезом. Посолити та поперчити.

Із булочок вийняти серцевину. Начинити їх салатом і зверху накрити кришками від булочок. Залишити на годину, щоб булочки просочилися салатом.

Прикрасити їх червоною ікрою і покласти в центр перепелине яйце.

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