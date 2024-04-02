Усього 88 калорій: рецепт корисного та смачного сніданку

Перед подачею готову запіканку розріжте на порційні шматочки.

Корисний, смачний і швидкий сніданок, який абсолютно не загрожує фігурі зайвими грамами на талії, — що може бути краще для початку дня? Своїм рецептом страви для тих, хто худне, поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Енергетична цінність такого сніданку — всього 88 кілокалорій.

Смачний і швидкий сніданок

Інгредієнти:

шпинат — 200-300 г;

яйця — 4-5 шт;

відварна цвітна капуста — 300 г;

сир фелата (бринза, сирний сир або сіртакі, за бажанням);

помідори чері;

оливкова олія;

суміш перців і сіль за бажанням.

Спосіб приготування:

Суцвіття капусти відварити в підсоленій воді приблизно 5-6 хвилин.

У форму покласти пергаментний папір, на нього викласти шпинат. Зверху розбити яйця, розподіливши їх рівномірно по формі. Зверху покласти суцвіття цвітної капусти, помідори чері, можна цілими, не розрізаючи, зверху посипати подрібненим сиром і полити оливковою олією.

Відправити форму на 15-20 хвилин у духовку, розігріту до 190-200 градусів. Перед тим, як ставити страву готуватися, можна злегка перемішати її вміст.

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