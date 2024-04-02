Хрусткі картопляні палички: рецепт оригінальної страви до вечері
Відразу після смаження готові палички слід викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир
Хрусткі картопляні палички — страва, яку напевно оцінять любителі смаженої картоплі. Як приготувати їх, розповіла і показала кулінарна блогерка Світлана Бауер. Такі палички особливо сподобаються дітям, а якщо до них подати кетчуп або будь-який інший соус, то від них не залишиться сліду вже за кілька хвилин.
Хрусткі картопляні палички
Інгредієнти:
- картопля — 5 шт;
- сухий часник — 1 ч. л;
- паприка — 1 ч. л;
- сіль — 0,5 — 1 ч. л;
- крохмаль — 100 г;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
картоплю помити, почистити, порізати кубиками і відварити в підсоленій воді. Потім воду злити, додати до картоплі сушений часник, паприку, перець і за потреби досолити. Зробити пюре без грудочок. Туди ж вмішати крохмаль і знову все пюрирувати до однорідної маси.
Отримане тісто викласти на пергаментний папір, зверху накрити ще одним аркушем паперу і розкачати масу в млинець завтовшки 0,5-1 см. Нарізати його смужками однакової ширини.
У сковороді розігріти олію й обсмажити в ній картопляні палички з двох боків до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
Читайте також:
Деруни по-гуцульськи: рецепт смачної української страви
Два в одному: рецепт запеченої картоплі з цвітною капустою та сиром
Запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів: рецепт ситної та смачної вечері