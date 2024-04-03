Як готувати пиріжки: ідеальне тісто і дві найсмачніші начинки

Це рецепт саме смажених пиріжків. І вони виходять надзвичайно смачними.

Якщо любите смажені пиріжки із начинками, то спробуйте приготувати їх за цим рецептом. А начинки, які пропонують у цьому рецепті, дуже смачні і ідеально підходять до цього тіста.

Смажені пиріжки

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 650 г;

тепла вода – 200 мл;

тепле молоко – 250 мл;

дріжджі – 20 г живих (сухих 6 г);

цукор – 1 ст. л. без гірки;

сіль – 1 ч. л. з гіркою;

розтоплене вершкове масло – 100 г.

Для першої начинки:

гречка – 5 ст. л.;

яловичий фарш – 400 г (можна замінити на той, який ви любите);

дві цибулини;

олія – 30 мл;

вершкове масло – 40 г;

сіль, перець, паприка до свого смаку.

Для другої начинки:

три картоплини;

дві цибулини;

гриби – за бажанням;

олія і вершкове масло – до свого смаку;

сіль, перець – до свого смаку;

кріп чи інша зелень – до свого смаку;

олія для обсмажування.

У миску вилийте тепле молоко та воду, додайте цукор, сіль та дріжджі. У рідину просійте борошно. Розтопіть вершкове масло, додайте до борошна. Замісіть м’яке тісто.

Залиште тісто під кришкою в теплі на годину. У цей час готуйте м’ясну начинку. Наріжте дрібно цибулю, обсмажте на сковороді з олією та вершковим маслом.

У обсмажену цибулю викладіть фарш, на невеличкому вогні готуйте начинку 10 хвилин. Далі посоліть та знімайте з вогню. У фарш додайте раніше відварену гречку і добре перемішайте. Наша начинка готова.

Для приготування картопляної начинки дрібно наріжте цибулю, обсмажте в олії. Далі додайте до цибулі дрібно нарізані гриби і обсмажте до готовності. Відваріть картоплю, розімніть у пюре. До пюре додайте обсмажену цибулю з грибами, вершкове масло до свого смаку і дрібно нарізаний кріп. Посоліть та поперчіть. І начинка готова.

Дайте начинкам охолонути. З тіста формуйте 18 маленьких колобків, та залиште на 10 хвилин.

Далі розкачайте, покладіть начинку та заліпіть. Залиште пиріжки на вистоювання на 20 хвилин.

Смажте пиріжки на сковороді у великій кількості олії до золотистої скоринки з обох боків на середньому вогні. Викладайте на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

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