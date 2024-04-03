Як готувати пиріжки: ідеальне тісто і дві найсмачніші начинки
Це рецепт саме смажених пиріжків. І вони виходять надзвичайно смачними.
Якщо любите смажені пиріжки із начинками, то спробуйте приготувати їх за цим рецептом. А начинки, які пропонують у цьому рецепті, дуже смачні і ідеально підходять до цього тіста.
Смажені пиріжки
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 650 г;
- тепла вода – 200 мл;
- тепле молоко – 250 мл;
- дріжджі – 20 г живих (сухих 6 г);
- цукор – 1 ст. л. без гірки;
- сіль – 1 ч. л. з гіркою;
- розтоплене вершкове масло – 100 г.
Для першої начинки:
- гречка – 5 ст. л.;
- яловичий фарш – 400 г (можна замінити на той, який ви любите);
- дві цибулини;
- олія – 30 мл;
- вершкове масло – 40 г;
- сіль, перець, паприка до свого смаку.
Для другої начинки:
- три картоплини;
- дві цибулини;
- гриби – за бажанням;
- олія і вершкове масло – до свого смаку;
- сіль, перець – до свого смаку;
- кріп чи інша зелень – до свого смаку;
- олія для обсмажування.
У миску вилийте тепле молоко та воду, додайте цукор, сіль та дріжджі. У рідину просійте борошно. Розтопіть вершкове масло, додайте до борошна. Замісіть м’яке тісто.
Залиште тісто під кришкою в теплі на годину. У цей час готуйте м’ясну начинку. Наріжте дрібно цибулю, обсмажте на сковороді з олією та вершковим маслом.
У обсмажену цибулю викладіть фарш, на невеличкому вогні готуйте начинку 10 хвилин. Далі посоліть та знімайте з вогню. У фарш додайте раніше відварену гречку і добре перемішайте. Наша начинка готова.
Для приготування картопляної начинки дрібно наріжте цибулю, обсмажте в олії. Далі додайте до цибулі дрібно нарізані гриби і обсмажте до готовності. Відваріть картоплю, розімніть у пюре. До пюре додайте обсмажену цибулю з грибами, вершкове масло до свого смаку і дрібно нарізаний кріп. Посоліть та поперчіть. І начинка готова.
Дайте начинкам охолонути. З тіста формуйте 18 маленьких колобків, та залиште на 10 хвилин.
Далі розкачайте, покладіть начинку та заліпіть. Залиште пиріжки на вистоювання на 20 хвилин.
Смажте пиріжки на сковороді у великій кількості олії до золотистої скоринки з обох боків на середньому вогні. Викладайте на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
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