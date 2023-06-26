"Сім переваг для ЗСУ від заколоту Пригожина": як події в РФ вплинули на бойові дії в Україні

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов впевнений: всі успіхи останніх днів на фронті — заслуга українських військових. Пригоди "вагнерівців" в Росії на це ніяк не вплинули.

У суботу, 24 червня, коли "вагнерівці" Євгена Пригожина просувалися по російській території в бік Москви, Збройні сили України одночасно наступали на кількох напрямках. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Східне угруповання військ просунулося уперед на ділянках Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. В той же день командир 3 ОШБр полковник Андрій Білецький повідомив, що українські військові розгромили плацдарм окупантів на березі Сіверського Дінця.

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов стверджує: усі успіхи сил оборони — виключно заслуга українських військових. Епохальний похід ПВК "Вагнер" на Москву не має до цього ніякого відношення.

"Для ЗСУ існує сім переваг від заколоту Пригожина — це шість російських вертольотів, зокрема два гелікоптери радіоелектронної боротьби, а також літак Іл-22М-11, які знищили "вагнерівці". Насправді це єдине, що по факту отримала українська армія, бо ця авіація вже ніколи не працюватиме проти українських сил оборони", — коментує Селезньов.

Співрозмовник Фокуса нагадує, що сам Пригожин під час суботніх подій у РФ наголошував на тому, що його бійці не перешкоджатимуть діяльності російського штабу Південного військового округу щодо реалізації заходів в рамках так званої СВО, і закликав бомбити українські позиції.

Не слід вважати, що "революція" ватажка "вагнерівців" якось негативно вплинула на морально-психологічний стан російських військових на фронті, продовжує Селезньов. Він впевнений, що солдати країни-агресора в окопах не читають Telegram-канали, тому навіть не були в курсі того, що в ті дні відбувалось на території РФ.

"Ключовий чинник, що впливає на настрої ворога, — це ефективна бойова робота українського гарматного озброєння. Чим більше ми працюємо, тим більше ліквідованих окупантів, тим більше бентеги в настроях росіян", — іронізує він.

Своїми силами

Як підкреслює Селезньов, військове керівництво РФ навіть не робило спробу перекинути якийсь особовий склад з України до російських регіонів для подолання "бунту" Пригожина. В цьому буквально не було потреби, бо в Москві й Підмосковʼї достатньо сил для цього.

"Хоч Пригожин і говорив про 25 тисяч "вагнерівців", що рушили на столицю РФ, але по факту там було залучено набагато менше, можливо до 10 тисяч людей. При цьому на території Російської Федерації достатньо сил та засобів для того, щоб блокувати Пригожина ще на підступах до Москви", — зазначає експерт.

За його словами, дивізія імені Дзержинського Росгвардії, що дислокується в Москві, налічує у своєму складі 2 тис. осіб. Додатково є ще 4 тис. сил спецпризначенців, яких так само могли залучити. Також відомо, що на територію Білорусі вилетіло пʼять порожніх літаків ІЛ-76. Вочевидь, вони призначались для того, щоб забрати російський особовий склад для протидії Пригожину і його бійцям, але обійшлось без цього.

Фокус також розібрався, хто і коли підніме новий заколот проти президента РФ Володимира Путіна. Вперше в історії сучасної Росії кремлівське керівництво не знайшло в собі можливості відповісти на загрозу проти її розвитку. Цим самим створено прецедент для майбутніх збройних заколотів.

Також ми писали про те, чи можуть "вагнерівці" наступати на Україну з території Білорусі.