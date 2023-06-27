Пентагон не вірить у теракт на Запорізькій АЕС: кого слухати — США чи Буданова?

Вашингтон заявив, що загроза підриву Запорізької АЕС не "неминуча". Білий дім спростовує дані глави ГУР МО України Кирила Буданова про завершення підготовки ЗС РФ до теракту. Фокус розбирався в останніх реакціях Заходу і яким даним краще довіряти українцям.

Вашингтон заспокоїв українців, заявивши, що загроза підриву російськими окупантами Запорізької АЕС поки що не на порядку денному. Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 26 червня заявив, що у Штатів є можливості для відстеження радіоактивності біля станції.

Кірбі фактично спростував слова начальника української військової розвідки Кирила Буданова про завершення підготовки ЗС РФ до теракту на Запорізькій АЕС. До цього ГУР Міноборони України з'ясувало, що російські військові перекинули автомобілі з вибухівкою на чотири із шести енергоблоків.

"Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. У нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції. Ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча. Ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", — заявив Кірбі.

У США також не бачать можливості застосування Росією ядерної зброї в Україні.

"Скажу одне: Росія — це ядерна держава. Ми відстежуємо, наскільки це можливо, стратегічну позицію Росії, її ядерний потенціал. Немає жодних ознак, крім бурхливої риторики, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України", — продовжив представник Ради нацбезпеки.

Росія поки що не зробила нічого, щоб змінити стратегічні сили стримування США, підсумував він.

Постійна загроза теракту на ЗАЕС: чому США не поспішають із висновками?

Українцям можна і потрібно прислухатися до частини розвідданих, які публічно озвучує Пентагон і Білий дім, упевнені опитані Фокусом військові експерти.

"Україна веде з Росією багатоцентричну війну з багатосферними операціями. Одне з основних завдань — це отримання розвідінформації від наших стратегічних партнерів. А хто це? США та Велика Британія. Як можна їм не довіряти? Якщо не довіряти, виходить що США працюють на Росію? Генштаб ЗСУ ніколи не висловлював претензій щодо правдивості, важливості та повноти розвідданих Заходу", — пояснює аналітик Олег Стариков.

Утім, Росія не раз демонструвала нелогічність і раптовість дій. Нещодавній приклад — підрив Каховської ГЕС уночі 6 червня.

"ЗС РФ можуть зробити що завгодно в будь-який момент. Логічної основи в їхніх діях мало. Терористи здійснюють теракти для залякування або з метою змусити іншого грати на своїх умовах. Наприклад, піти на переговори. Тому Київ і говорить про постійну загрозу теракту на ЗАЕС. Американці стверджують, що розуміють логіку росіян, але не бачать очевидної й прямої загрози, тому вони не поспішають із висновками", — говорить Фокусу директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

На думку експерта, протиставляти розвіддані США та України щодо подій навколо Запорізької АЕС не варто. Київ робить усе для отримання більшого рівня військової підтримки.

"Америка збирає стратегічні дані та може чітко вказати на застосування РФ ядерної зброї. А у нас є доступ "на землі" — ми бачимо, що відбувається навколо атомної станції. Коли в Білому домі говорять про відсутність загрози теракту, мається на увазі стратегічний рівень — у командування ЗС РФ, політичного керівництва не вистачить волі зараз це зробити. Наші, бачачи ситуацію на землі, заявляють про готовність щонайменше з технічної точки зору — підвезення вибухівки", — доповнює Краєв.

Також пригадуються паралелі з різними оцінками початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. У Києві тоді заспокоювали українців і навіть говорили про шкоду поширення таких розвідданих. А на Заході вже на всю били на сполох.

Військовий аналітик Михайло Жирохов у розмові з Фокусом підкреслює протилежність заяв двох сторін. На його думку, це свідчить про реальне незнання ситуації ані в Києві, ні у Вашингтоні.

"Росіяни встановили жорстку інфоблокаду. Про те, що відбувається на ЗАЕС, ніхто не знає. Місію МАГАТЕ пустили тільки куди потрібно, у них теж немає чітких відомостей. Кожен у рамках власного розуміння коментує. Військово-політичне керівництво України так само говорить різне — кілька днів тому Буданов заявив, що нічого немає, а потім почалися розмови про готовність ЗС РФ до підриву. Американці можуть оперувати супутниковими знімками, але все відбувається всередині самої ЗАЕС", — зауважує він.

В умовах постійної загрози теракту на атомній електростанції краще готуватися, ніж повернути українців у лютий 2022 року, підсумовує Жирохов.

Фокус уже детально розбирав, жителям яких регіонів краще негайно покинути зону підриву ЗАЕС. Найнебезпечніший район після вибуху буде в радіусі 50 км від атомної станції.

Вчені також говорили, що радіоактивність палива в реакторах Запорізької АЕС могла зменшитися в три тисячі разів. Викид радіації під час підриву ЗАЕС може бути мінімальний.