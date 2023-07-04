"Поки ми чекаємо F-16 — росіяни зміцнюють оборону": експерт про постачання винищувачів для ЗСУ

Заплановане в червні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 так і не розпочалося. У такий спосіб затягується процес передачі літаків Україні та дає можливість росіянам зміцнити додаткові лінії оборони.

Якби навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 почалося в червні, то Україна отримала б літаки вже на початку 2024 року. Але навчання не розпочалося через помилку в розрахунку. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У червні тренування не почалися. Це означає, що графік починає зсуватися... Ми зараз працюємо з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально прискорити цей процес", — зазначив Кулеба.

Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що до планів Альянсу не входить передача Києву винищувачів F-16 до завершення контрнаступу ЗСУ.

За його словами, пілоти не зможуть пройти навчання для роботи на винищувачах у такий короткий термін, а також не буде організовано матеріально-технічне забезпечення, яке може підтримувати ці літаки.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович висловив певний сумнів щодо того, чи надасть Захід Україні необхідне для проведення операції та деокупації своїх територій озброєння. За його словами, якщо Україна дозволить росіянам зміцнити додаткові лінії оборони — передача винищувачів F-16 не сильно вплине на ситуацію на фронті.

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що в росіян є ресурси і час зміцнювати нові рубежі тому, що країни колективного заходу затягують із передачею необхідного озброєння українським солдатам.

"Ми втратили 9 місяців часу в очікуванні озброєння, а російська армія створювала потужну мережу споруд не тільки на півдні, а й на сході України — окопалися, підтягнули резерви. І поки нам бракує авіації, росіяни зосередили на півдні до 90 штурмових літаків і до 60 штурмових гелікоптерів і це, не кажучи ще, про стратегічні бомбардувальники. F-16 нам потрібні зараз, але перспектива їхнього отримання виглядає туманною", — каже Фокусу Селезньов.

За його словами, між ухваленням рішення про передачу певного озброєння, зокрема винищувачів F-16, і самою передачею, є проміжок часу, що посилюється військовою бюрократією. При цьому, в нормативних документах застосування збройних сил країнами НАТО — ключовий фактор, який визначає ефективність проведення бойових операцій, є володіння повітряним простором, підкреслює співрозмовник Фокуса.

"В України такого володіння немає, навіть паритету. Ворог має сучасні винищувачі, наприклад, СУ-35. У нас же СУ-27, які за технічними характеристиками кратно програють російським літакам. Ба більше, у нас немає і володіння в артилерії, тому говорити зараз про якісь серйозні досягнення — важко", — вважає Селезньов.

При цьому, каже експерт, залишається сподіватися на діяльність українського дипломатичного корпусу, який може посприяти і зрушити з місця ситуацію з передачею необхідного для ЗСУ озброєння.

"Ворог зараз активніше використовує штурмову авіацію, щоб певною мірою компенсувати нестачу артилерії. Адже наші війська активно працюють по їхніх системах і складах із боєприпасами, перетворюючи їх на попіл. Але й у нашому озброєнні спостерігаються певні потреби в артилеристських снарядах", — каже Селезньов.

Він наводить слова генерала армії США у відставці Бена Ходжеса, який упевнений, що Україна може звільнити Крим малими втратами, якщо отримає на озброєння ракети ATACMS і винищувачі F-16.

"Таке озброєння змінило б хід цієї війни на нашу користь. Західні партнери орієнтуються на реалізацію власних інтересів, але мають розуміти, що питання безпеки європейського континенту напряму залежить від дій українських сил оборони", — вважає Селезньов.

Нагадаємо, у Данії вже розпочалися навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 і можливо країна надасть свої літаки для потреб ЗСУ.