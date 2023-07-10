Трофеї під Харковом: війська РФ залишили касетні снаряди для ЗСУ, — волонтер

За словами волонтера Романа Доніка українські військові знайшли касетні боєприпаси росіян у посадках під час контрнаступу на Харківському напрямку. А в Human Rights Watch кажуть про удари "касетами" по контрольованих окупантами районах в Ізюмі у 2022 році, і численні жертви. Але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Намір Вашингтона передати Києву заборонені в багатьох країнах касетні бомби стали предметом дискусії. Військовий аналітик Шон Белл вважає, що ці снаряди знадобляться в боях за Бахмут — ними зручно розчищати мінні поля. Президент США Джо Байден пояснив своє рішення тим, що звичайні боєприпаси для артилерії калібру 155 мм закінчилися.

За словами спікера командування Повітряних сил України Юрія Ігната, спостерігаючи за діями Росії на фронті, серед яких застосування небезпечних фосфорних боєприпасів, таке"рішення США цілком логічне".

Український волонтер Роман Донік розповів, що у ЗСУ вже є досвід застосування касетних боєприпасів. Трофейні снаряди українські військові захопили під час контрнаступу на Харківському напрямку 2022 року. Артилерія 93-ї ОМБр "Холодний Яр" довела їхню ефективність числом загиблих окупантів, додав він.

"Це були касетні артснаряди калібру 152 мм, захоплені в росіян у напрямку Балаклії. З приводу інших напрямків [де могли застосовуватися касетні боєприпаси] я не знаю. Ми шукали їх [снаряди] в посадках під час контрнаступу", — розповів Фокусу волонтер.

У відповідь на запитання про ефективність застосування касетних снарядів із погляду втрат у живій силі та техніці ЗС РФ, Донік сказав, що таких підрахунків не робили.

Міноборони і Генштаб України офіційно не підтверджували інформацію про застосування ЗСУ касетних боєприпасів на фронті. Фокус надіслав запит із проханням прокоментувати ці відомості.

Прес-офіцери 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у спілкуванні з Фокусом відмовилися надавати інформацію щодо використання касетних боєприпасів під час бойових дій.

"Вибачте, без коментарів", — коротко відповіли в бригаді.

Як застосовували касетні снаряди в Україні: версія HRW

У серпневому звіті швейцарської громадської організації Landmine and Cluster Munition Monitor зазначено, що у світі 97% усіх жертв касетних боєприпасів становили цивільні. З них 66% були діти.

Радіостанція DW з посиланням на дані французької благодійної організації Humanity & Inclusion повідомляла, що лише 40% гранат у касетній бомбі детонують під час удару. Снаряди, що не розірвалися, можуть становити смертельну загрозу десятиліттями.

Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch (HRW) у звіті від 6 липня заявила про використання касетних снарядів обома сторонами під час повномасштабної війни в Україні.

"Касетні боєприпаси, що використовуються Росією та Україною, завдають шкоди цивільному населенню. Обидві сторони повинні негайно припинити використання касетних боєприпасів і не прагнути отримати цю зброю невибіркової дії. США не повинні передавати Україні касетні боєприпаси", — вказують правозахисники.

Удари касетними боєприпасами по контрольованих Росією районах в Ізюмі та його околицях на сході України 2022 року призвели до численних жертв серед мирних жителів, зазначили в організації.

"HRW 6 червня написала міністру оборони України короткий виклад висновків. Міноборони 22 червня повідомило, що у 2022 році, коли Ізюм перебував під російською окупацією, касетні боєприпаси в межах і навколо міста не застосовувалися", — розповіли правозахисники.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен 9 липня просив пожаліти українців і не застосовувати американські касетні боєприпаси. Справжніми жертвами снарядів будуть мирні жителі, вважає він.

За даними газети The New York Times, касетні боєприпаси для ЗСУ можуть мати неприйнятно високий відсоток відмов. Нерозірвані гранати від боєприпасів залишаються в землі. Їх неможливо прибрати вручну.