AWACS і повний комплект ракет: названо ідеальні умови для поставок F-16 в Україну

Пентагон говорить про "неідеальні умови" для поставок винищувачів F-16 через потенціал російських систем ППО. На думку українських експертів, ЗСУ потрібні літаки дальнього радіолокаційного стеження, що виявляють цілі на відстані до 400 кілометрів.

Потенціал російських сил ППО та авіації створює "неідеальні умови" для відправки Україні літаків F-16. Про це на брифінгу 13 липня заявив начальник оперативного відділу Об'єднаного комітету штабів армії США, генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Представник Пентагону наголосив, що умови бойових дій змінюються з часом, але росіяни мають певні можливості протиповітряної оборони.

"У них є повітряний потенціал. Та кількість F-16, яку отримає Україна, можливо, не є ідеальною для того, що відбувається зараз", — уточнив він.

Для ефективного використання винищувачів F-16 у боях з окупантами потрібні хороші системи радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки, упевнений полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов.

"F-16 — це потужна складова цілої системи. Потрібні літаки дальнього радіолокаційного виявлення і стеження AWACS, які знаходять ворожі цілі на відстані до 400 кілометрів", — пояснив він Фокусу.

Крім цього, ЗСУ потрібні засоби ураження російських систем ППО — від ЗРК "Бук" до С-400, які створюють серйозні проблеми. ЗСУ вражають установки артилерією та іноді авіацією із застосуванням ракет типу HARM, але ресурсів поки що не вистачає для повного знищення ворожих систем ППО, зауважив військовий експерт.

Селезньов каже, що Україна цілком може розраховувати на постачання F-16 разом із комплексами стеження AWACS і ракетами різних типів для наземних і повітряних цілей. Переговорний процес передачі далекобійних ракет ATACMS йде важко через політичну волю і відкладені рішення Заходу, додав він.

"У нормативних документах НАТО прописано, що для проведення ефективних бойових операцій потрібна перевага в повітрі. Зараз ЗСУ йде в контрнаступ без авіапаритету зі ЗС РФ. Без систем AWACS і повного комплекту ракет поставки F-16 будуть половинчастими. До речі, протикорабельні ракети "Гарпун" будуть максимально ефективні на платформах F-16", — сказав Селезньов.

Тонка грань у ядерному протистоянні США та Росії

Військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник вважає заяву Дугласа Сімса елементом дипломатичної гри Пентагону. Американці взяли паузу і думають коли і в якому обсязі доставити винищувачі в Україну. Розвідка США працює на найвищому рівні і нічого просто так не повідомляє.

"Тут дуже тонка грань у ядерному протистоянні з РФ — невідомо, де знаходиться точка неповернення. F-16 — дуже серйозна машина і може брати на борт ядерну ракету AGM-86 і 105 одиниць номенклатури озброєнь. Вона потребує ретельної підготовки технічного персоналу. І 80% застосування винищувачів — це логістика", — розповів військовий.

Нагадаємо, що полковник ВПС США Максиміліан Бремер і старший науковий співробітник програми Reimagining U.S. Grand Strategy Келлі Греко раніше говорили про марність невеликої кількості винищувачів F-16 на війні в Україні. ЗСУ не отримають переваги в повітрі, впевнені вони.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив Фокусу, що парк літаків в Україні — це переважно розробки 70-80 років минулого століття. Тому Україні потрібні сучасні F-16.