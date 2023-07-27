На місяць — 100 гривень. Мін'юст хоче зобов'язати ув'язнених працювати майже без зарплат, — правозахисники

Міністр юстиції Денис Малюська захотів повернути радянський рівень виробництва за рахунок праці ув'язнених. Правозахисники вбачають в ідеї низку проблем: спецколоній у країні мало, а грошова мотивація засуджених майже відсутня.

Влада України захотіла розширити виробництво за рахунок відкриття вакансій у в'язницях. Кількість робочих місць для ув'язнених з акцентом на робітничі професії буде більшою, обіцяв глава Мін'юсту Денис Малюська.

На його переконання, в'язниці мають нормально забезпечувати зайнятість ув'язнених. Пояснення коротке — злочинці не повинні з ранку до вечора сидіти в одній кімнаті.

"Щоб вони не сиділи в камерах, не дивилися один на одного, і не творили там "чудеса", — зазначав міністр.

Щоб реалізувати ініціативу, потрібно створювати робочі місця та купувати обладнання. Очільник відомства згадав про часи СРСР: такі показники виробництва не повернутися, але треба прагнути хоча б до третини від обсягів.

Сфери виробництва і списку нових вакансій Малюська не вказав. Фокус надіслав запит до Мін'юсту з проханням надати конкретні дані щодо нових робочих місць і закупівлі обладнання для цехів у в'язницях.

Важка робота за кілька сотень гривень. Ув'язненим платять мізерні зарплати

Головна проблема ініціативи Мін'юсту зводиться до питань соціальних гарантій для ув'язнених. Соцвиплати, трудовий і пенсійний стаж їм не нараховували, розповів Фокусу виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, правозахисник Олександр Павличенко.

Були ситуації, коли в засуджених на тривалі терміни не було документів — паспортів, ідентифікаційних кодів, щоб оформити трудову угоду. Начальник колонії або виробничого цеху сам займався їхнім "оформленням".

"Мотивація до праці — це умовно-дострокове звільнення. Щоб було зрозуміло в цифрах, у Чорноморській виправній колонії №74 жінки за роботу у 2014-2015 роках отримували 25-35 гривень на місяць", — зазначив правозахисник.

Павличенко акцентує увагу на істотному скороченні кількості ув'язнених в Україні. Станом на 2023 рік її оцінюють до 25-27 тисяч осіб, а з 2001 по 2003 роки їх було близько 200 тисяч.

Робота у в'язницях здебільшого некваліфікована, спеціалізованих колоній мало, а фінансові стимули для роботи мінімальні — за місяць можна отримати кілька сотень гривень, доповнює юрист.

"У Полтавській області жіноча колонія займається шиттям. Практично 90% колоній в Україні чоловічі, їх залучають до закритого циклу виробництва. В одній з одеських колоній виготовляють деталі до сільгосптехніки українського виробництва. У ній є цех лиття, шліфування та пакування", — розповів він.

Інший вид роботи — на автомайстернях при колоніях. Ув'язнені ремонтують на замовлення легкові авто та мікроавтобуси. А в Білоцерківській виправній колонії №35 виробляють поліуретанові мішки.

Фокус раніше писав про ініціативу Верховної Ради зменшити термін перебування у в'язницях за рахунок читання книг. Допускається література українською мовою, яку затвердив Мін'юст.

Нагадаємо, що російські окупанти до 2026 року планують побудувати на окупованих територіях України 25 нових колоній і шість центрів утримання. За даними правозахисника Володимира Осечкіна, ЗС РФ можуть утримувати у в'язницях близько 8000 українців.