Невиїзні депутати. У Держприкордонслужбі розповіли, чи можуть чиновники виїжджати за кордон

Депутат Олексій Гончаренко продовжує повідомляти про порушення прав і свобод щодо народних обранців. За його словами, усім депутатам скасували відрядження за кордон і таким чином фактично заборонили залишати територію України. Фокус шукав офіційне підтвердження цієї інформації і у Верховній Раді, і в Держприкордонслужбі.

Ось уже кілька днів як народний депутат від фракції "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка через свій Telegram-канал повідомляє про радикальні заходи, вжиті щодо політиків. Спочатку нардеп говорив, що прикордонним службам розіслали вказівку про заборону на вільний виїзд за кордон усіх чиновників і депутатів. Кожного, хто намагатиметься покинути Україну під час війни, зупинятимуть і чекатимуть на рішення з Офісу президента. За словами Гончаренка, Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі дозволяє або блокує виїзд чиновників і депутатів.

Сьогодні, 28 липня, нардеп повідомив, що всім народним обранцям скасували відрядження, а нові — не підписують. Фокус запитав у Гончаренка чи є офіційне підтвердження його слів — документи або розпорядження.

"Жодних офіційних документів немає, адже в такому разі це б підтверджувало порушення закону і Конституції України. Просто скасували всім відрядження і нові не підписують, це теж незаконно, але вам ніхто про це прямо не скаже", — сказав Гончаренко Фокусу.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в розмові з Фоксом підкреслив, що норма щодо пропуску через кордон не змінювалася. І, як і раніше, заходи прикордонного контролю відбуваються відповідно до чинного законодавства, зокрема і з правилами, встановленими на період дії воєнного стану, відображеними в Постанові уряду.

"Це стосується всіх категорій, які відображені в цих Правилах, зокрема й посадових осіб, держслужбовців і нардепів. Усі мають відповідати умовам перетину кордону. У разі якщо особи з різних категорій не відповідають умовам перетину кордону, їм буде відмовлено в пропуску через кордон", — каже Демченко.

На запитання, чи отримували прикордонники якісь вказівки про заборону депутатів на вільний виїзд за кордон, спікер лише запропонував попросити Гончаренка довести свої слова.

"У тому то й суть — прикордонники можуть дозволити виїзд, якщо у політика буде дозвіл на відрядження, а відрядження всі скасували. Тобто начебто і не забороняли, але все одно позбавили можливості виїзду", — каже нардеп.

Один із помічників голови Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ, нардепа від "Слуги народу" Олександра Завітневича повідомив Фокусу, що жодних офіційних документів про скасування відряджень депутатів до Верховної Ради не надходило.

Депутати під наглядом

У світлі недавнього скандалу з Арістовим, тепер дійсно всі депутати можуть бути під пильним наглядом і навіть мати негласну заборону на виїзд.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов на початку липня вирушив у робоче відрядження до Литви на зустріч із колегами. У Вільнюсі він законно пробув три дні. А потім дистанційно відкрив лікарняний у Києві й полетів разом із дружиною та дітьми відпочивати на Мальдіви.

При цьому голова комітету Олександр Завітневич не знає, як його заступник потрапив на Мальдіви.

"Людина опинилася за кордоном, її подальші дії ми не контролюємо. Я членів комітету заздалегідь попереджаю, щоб вони стежили за днями відряджень. Іноді бувають проблеми з пересадками на транспорті. Наприклад, поїздка до США займає понад 2 дні", — пояснив він.

Також Фокус писав 26 липня, що нардеп Юрій Арістов може потрапити в армію після складання депутатських повноважень. Політик подав до Верховної Ради відповідну заяву 25 липня.