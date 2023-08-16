"Військкоми "зрослися" з ВЛК", — експерт розповів, як змінити роботу військово-лікарських комісій

Після перевірок ТЦК, настав час і для ВЛК. Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на неякісну роботу військово-лікарської комісії у військових частинах та анонсував відповідні рішення. Але на думку експертів, зміна системи — тривалий процес, який потребує додаткових ресурсів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через неякісну роботу військово-лікарських комісій у військових частинах виникає багато проблем. "Військові та командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", — наголосив президент. Фокус попросив адвоката юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Миколу Максимова пояснити, які зміни в системі допоможуть поліпшити роботу військової лікарської комісії.

Військкоми зрослися з ВЛК

"Є дві концептуальні проблеми в нинішній роботі військово-лікарських комісій (ВЛК), які пов'язані між собою. Перша стосується випадків, коли на війну забирають людей із серйозними захворюваннями. Тут резонансна історія хлопця з Одеської області, у якого стався напад епілепсії після того, як його забрали у військову частину. А також хлопця з Вінницької області, у якого була інвалідність, але його мобілізували. Необхідно зробити все, щоб унеможливити ці випадки, тому що якщо людина непридатна до служби за станом здоров'я, вона тільки заважає у військовій частині", — зазначив у бесіді з Фокусом Микола Максимов.

Друга проблема, за словами експерта, полягає в тому, що керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), які перебувають на службі, буквально "зрослися" з представниками ВЛК.

"Замість того, щоб займатися безпосередніми завданнями, спрямованими на підвищення ефективності процесів у ТЦК, вони велику увагу приділяють тому, як "вирішити" питання з представниками ВЛК, щоб за гроші надати комусь відтермінування. А тому необхідно повністю унеможливити будь-який зовнішній вплив на ВЛК, щоб мінімізувати корупцію і щоб комісія працювала відповідно до стандартів медицини та законодавства", — каже Максимов.

Для цього законодавцям слід посилити відповідальність ВЛК за рішення, винесені без урахування реальних діагнозів військовозобов'язаних, а також здійснювати контроль за їхньою роботою. Крім того, слід запровадити норми і стандарти, що мінімізують відносини між керівниками ТЦК і військово-лікарських комісій. За словами Максимова, це може бути електронний облік документів, завдяки чому ВЛК і територіальні центри комплектування зможуть функціонувати як дві окремі системи.

Систему міняти довго

"Щоб змінити систему, сформовану десятиліттями, потрібен час. Для цього потрібно продумати законодавство, врахувати багато чинників", — додає експерт, зазначаючи, що попереднє розпорядження президента про те, що необхідно звільнити всіх обласних військкомів, щоб викорінити корупцію в ТЦК, трохи нагадувало популізм.

Схожу точку зору про те, що масове звільнення всіх керівників обласних ТЦК і призначення на їх місце бойових офіцерів не призведе до зміни системи, висловлював у розмові з Фокусом голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков. За його словами, "корупція виникає в будь-якій системі надання послуг від держави, яка не врегульована належним чином".

"Система так побудована. Якого бойового офіцера не призначити на місце керівника ТЦК, система змусить його стати корупціонером", — зазначав Новіков.

При цьому, щоб законодавцям врегулювати систему — внести зміни, необхідно також докласти значних зусиль. За словами Новікова, правоохоронні органи звернулися до НАЗК ще в серпні минулого року, щоб агенція проаналізувала корупційні ризики в діяльності військовослужбовців і перетині кордону. Результати були готові в жовтні. Їх направили прем'єр-міністру. Він зі свого боку доручив із грудня розробити НАЗК перелік заходів, щоб мінімізувати ризики. У січні 2023 року агентство надіслало Кабінету міністрів результат своєї роботи, однак процедура проходила довго.

"Корупційні ризики [в роботі територіальних центрів комплектування — прим.] набули такого розголосу, що довелося збирати нараду РНБО. Було вирішено, щоб Кабмін затвердив перелік НАЗК. І ми за кілька годин уже надіслали документ, тому що запит був і від президента, і секретаря РНБО і прем'єр-міністра", — додав Новіков.

Фокус раніше писав про те, що усунути причини, які призводять до корупції у військкоматах, можуть нові правила виїзду за кордон. Йдеться про посилення обміну базами даних між прикордонними службами і ТЦК.