Диверсанти, майстерність ЗСУ чи "удар НАТО": чому ЗС РФ не впоралися з атакою БПЛА на Псков

Масований наліт дронів на аеропорт "Хрести" позбавив російських військових семи літаків Іл-76. Оператори дронів відточують майстерність, український ВПК покращує технічні характеристики БПЛА — тепер дрони частіше "відвідуватимуть" об'єкти в російських містах, впевнені військові експерти.

Аеропорт "Хрести" в російському Пскові атакували безпілотники в ніч на 30 серпня, очевидці чули десятки вибухів. Дрони намагалися знищити автоматними пострілами, але відео з місця говорять про вдалі прильоти.

РосЗМІ писали про виведення з ладу семи важких військово-транспортних літаків Іл-76. Офіційного підтвердження української сторони поки що немає.

В аеропорту Пскова розташований 334-й військово-транспортний полк ЗС РФ і велика нафтобаза. Російське медіа SOTA доповнює, що атаку вели також по Черехінській військовій базі, де дислокується 104-й десантно-штурмовий полк, який брав участь в окупації та військових злочинах у місті Буча Київської області 2022 року.

Видання "Псковская губерния" повідомило про пожежу в районі військової частини 64044, території 2-ї бригади спецпризначенців ГРУ в селі Промежиці на півдні Пскова.

Варто підкреслити, що Псков розташований майже за 700 кілометрів від кордону з Україною.

Міноборони Росії видало за ніч п'ять повідомлень про "припинення спроб київського режиму" атак дронами літакового типу по об'єктах у РФ. Відомство заявило про знищення БПЛА над територією Брянської, Орловської, Калузької, Рязанської та Московської областей. Про прильоти по аеропорту в Пскові російські чиновники не повідомляли.

У московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово і Внуково запроваджували режим "Килим". Збитий над Брянськом дрон упав на завод "Кремній ЕЛ", найбільший виробник мікроелектроніки. Пожежа охопила 40 квадратних метрів підприємства.

"Нептун" готує ворогу сюрпризи

Важливим фактором в успішній атаці дронами є точні розвіддані. Українські оператори дронів майстерно з'ясували дислокацію військових частин, зокрема об'єкта ГРУ, тому в майбутньому дрони відвідають їх ще не раз, вважає полковник запасу, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"ВПК України явно працює над поліпшенням тактико-технічних характеристик дронів. Ворог не очікував атаки, охорона аеропорту в Пскові проґавила момент і ППО там фактично не було. Ми бачимо збільшення напрямків і кількості запущених БПЛА по ворожій інфраструктурі", — пояснює військовий

Селезньов звертає увагу на те, що не тільки безпілотники загрожують російським військовим у тилу. Виробники ракетного комплексу "Нептун" створили унікальну ракету, якою 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму знищили зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф".

Удар "третьої країни": версії роспропаганди

Російські пропагандисти не вірять, що дрони могли долетіти до Пскова з України. Мілітарі-пабліки поширюють відомості про нібито атаки з третіх країн і нейтральних вод. Одна з версій — безпілотники "запустили з Естонії".

Псков справді розташований поруч з Естонією та Латвією

На думку експерта, влада Латвії та Естонії не піде на це. Такий крок означає вступ Північноатлантичного Альянсу у війну з Росією, а їхня обережна позиція цього не дозволяє.

Якщо українські БПЛА успішно вражають цілі в Бєлгородській і Брянській областях, вони спокійно долетять до Пскова і Пермі, каже Фокусу військовослужбовець і засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов .

Головне — подолати пояс ППО ворога на глибину до 150 кілометрів. Росіяни можуть прикрити великі військові об'єкти й аеропорти ППО, але це не означає, що зіб'ють усі дрони, зауважує він.

"Системи С-300, "Бук" та інші погано працюють по дронах, вони розраховані на великі літаки. "Панцир-С1" здатний впоратися, але їх у Росії недостатньо, щоб поставити на всі аеродроми", — розповів Касьянов.

Відправлення такої великої кількості дронів на північ і подолання систем ППО на відстані понад 700 км свідчить про майстерність їхніх операторів, переконаний голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан .

"Не можна виключати, що атаку провели з Росії. Там діють диверсанти, які можуть коригувати цілі й самі запускати ударні безпілотники. Диверсанти можуть вільно переміщатися по РФ і діяти проти російської армії", — підкреслює експерт.

ФСБ не перестає працювати, але протягом останнього року в РФ регулярно горять об'єкти, закладаються вибухівки, пошкоджується військова техніка. Питання лише в тому, як ефективніше їх використовувати, резюмував фахівець.

Нагадаємо, що в ніч на 29 серпня безпілотники атакували об'єкти в Бєлгородській і Тульській областях Росії. За даними західних ЗМІ, ЗС РФ створили на кордоні з Україною суцільну смугу з радіоелектронних перешкод, але українські дрони все одно пробивають її.

Міністр оборони України Олексій Резніков 28 серпня заявив про вихід України на масове виробництво дронів до кінця поточного року. Зараз в Україні допущено до експлуатації до 30 типів безпілотників різних виробників.