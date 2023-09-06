Із реєстру хабарників НАЗК видалять 40 тис. осіб: як це позначиться на іміджі України та допомозі Заходу

У реєстрі українських корупціонерів близько 46,5 тисяч осіб. Парламентарії хочуть приховати їхні дані на тлі постійних вимог партнерів Києва про прозорість схем закупівель і діяльності чиновників. Фокус розбирався, чи постраждає від цього рівень військової та грошової допомоги Україні.

Процес електронного декларування в Україні може змінитися не в кращий бік. У реєстрі корупціонерів зараз близько 46,5 тисяч осіб. Запропоновані нардепами правки до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" видалять звідти більшу частину, у списку залишиться трохи більше ніж 5 тисяч, заявило Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК).

За даними НАЗК, 1 961 особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 29 457 — до адміністративної, а 15 138 — до кримінальної за корупційні злочини.

Спеціальні перевірки голів державних органів і притягнення їх до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень стануть фікцією, попереджають в агентстві.

Олександр Новіков в інтерв'ю "НВ" підтвердив вищевказані побоювання. Законопроєкт № 9587-д, ухвалений Верховною Радою 5 вересня, пропонує видалити з реєстру корупціонерів і приховати від українців відомості про них.

Мін'юст і уряд 7 серпня, за день до затримання Гунька, скерували до Ради законопроєкт, який його через рік прибере з цього реєстру.

За його словами, останнім із народних депутатів, який потрапив до реєстру корупціонерів, був нардеп від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Слідство підозрює політика у зловживанні повноваженнями під час передачі приватному підприємству земельних ділянок площею 1700 га, що належать Академії аграрних наук. Гунько вимагав 221 тис. доларів "винагороди" з розрахунку 130 доларів за 1 гектар держземлі.

Ініціатива щодо звільнення корупціонерів, як сказав Новіков, належить Міністерству юстиції. Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що уряд вніс її до Верховної Ради за день до затримання Гунька і всупереч положенню регламенту, додав він.

"Це небезпечні речі насправді... Мін'юст і уряд 7 серпня, за день до затримання Гунька, скерували до Ради законопроєкт, який його за рік прибере з цього реєстру", — зауважив голова НАЗК.

За статтею 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо особа не вчинила нового порушення протягом року після стягнення за перше, усі її правопорушення анулюються.

Як зміни в реєстрі корупціонерів позначаться на іміджі України?

Головна ідея законопроєкту № 9587-д полягає в тому, щоб людина перебувала в реєстрі корупціонерів на конкретний і обмежений термін, вважає один з ініціаторів документа, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

"Якщо покарання вважається погашеним або знятим, особу поновлюють у колишніх правах. З'являються відповідно питання тривалості перебування винного в реєстрі корупціонерів. Позиція НАЗК у тому, що цей реєстр має інформативний характер. З іншого боку він дасть можливість ухвалювати рішення щодо прийняття на роботу правопорушника. Це і є негативні правові наслідки", — пояснив політик Фокусу.

Іонушас навів аналогію з адміністративними порушеннями. За статтею 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо особа не вчинила нового порушення протягом року після стягнення за перше, всі її правопорушення анулюються.

Зазначимо, що партнери Києва постійно наполягають на прозорості та підзвітності представників влади. Від цього залежить рівень військової та грошової допомоги. За словами заступника голови Комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики Олени Мошенець, у законопроектах про е-декларування пропонували спростити норми не для нардепів і топчиновників, а для сотень тисяч інших декларантів.

"Наприклад, для представників органів місцевого самоврядування. У них немає купи адвокатів і помічників, які заповнять їм декларації. А помилки в деклараціях репутаційно коштують дуже дорого", — пояснила вона.

Відповідальність нового покоління корупціонерів, які заробляють на війні, посилилася. Список декларантів розширився для членів ВЛК, працівників військкоматів та учасників закупівель для оборонного сектору, доповнила Мошенець.

"Треба аналізувати реєстр корупціонерів і конкретних осіб із реєстру. Видаляти чи ні — залежить від порушення закону і покарання. Якщо особа понесла покарання, можна розглянути питання видалення з реєстру. Але це питання до дискусії та детального обговорення. Потрібно знайти діючий баланс, адже адмінпорушення — це одна історія, а великі маєтки, вкрадені мільйони та майно — інша", — підсумувала нардеп.

Західні партнери вкотре посварять, висловлять занепокоєння чиновників у Києві, але допомогу не обріжуть, адже Україна захищає демократію всього світу.

"Винищувачі F-16 отримаємо"

Навіть якщо законопроєкт № 9587-д діятиме, це не вплине на розміри і зміст пакетів військової та фінансової допомоги Заходу, вважає голова правління StateWatch Олександр Лємєнов.

"Історія сумна. Складно погіршити негативний стан справ, оскільки все і так уже практично на рівні плінтуса. Як наслідок, фінансування України не припиниться. Зброю давати теж будуть, літаки F-16 також отримаємо. Такі речі, як надання ЗСУ необхідної зброї для ефективного контрнаступу і реєстр корупціонерів непорівнянні", — зазначив експерт.

Західні партнери вкотре посварять, висловлять занепокоєння чиновників у Києві, але допомогу не обріжуть, адже Україна захищає демократію всього світу, продовжив він.

Найкращий захист від таких людей — не реєстр НАЗК, а судове рішення, за яким людині не можна обіймати певні державні посади, вважає Лємєнов.

Нагадаємо, Верховна Рада України 5 вересня у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування. Представники влади подаватимуть декларації за 2022 і 2021 роки.

Фокус раніше писав, що екс-голова Верховного Суду Всеволод Князєв, підозрюваний в отриманні 2,7 млн доларів хабара, може вийти на свободу. ВАКС поступово знижує суму застави для нього.