Арешт за образу військових. Навіщо в Раді готують таку статтю і хто захистить цивільних

Українські нардепи пропонують заарештовувати, штрафувати і залучати до громадських робіт за образу військових. Відповідні заходи захисту для звичайних людей поки не придумали, а в соцмережах регулярно можна побачити явні перевищення повноважень воєнкомів і силовиків. Адвокати кажуть, що захистити інтереси цивільних у таких справах мізерні.

Народні депутати хочуть посилити правовий захист військовослужбовців, змінивши Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). За образу, приниження або чіпляння до військових пропонують штрафувати на суму від 3400 до 5100 гривень і арешт до 15 діб.

Також за подібні діяння українців хочуть притягати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців і з відрахуванням 20% заробітку, або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Дія документа поширюється на такі категорії військовослужбовців:

Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,

Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

Служби зовнішньої розвідки,

Служби безпеки України,

Управління державної охорони,

Державної спеціальної служби транспорту,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Головний автор законопроєкту, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський у спілкуванні з Фокусом уточнив, що норми законопроєкту стосуватимуться всіх військовослужбовців, зокрема співробітників ТЦК.

"Військові за свої протиправні дії несуть відповідальність згідно з дисциплінарним статутом", — коротко пояснив він.

За оцінкою голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса, цей законопроєкт №10014 потрібно доопрацювати. Документ вочевидь не враховує всіх юридичних проблем і наслідків.

Відповідні заходи захисту щодо посилення відповідальності за образу військкоматами і поліцейськими цивільних поки що в законопроєкті не пропонують, сказав він Фокусу.

Влада захищає співробітників ТЦК?

У КУпАП уже прописано норму, що захищає поліцію і, можливо, військових від неправомірних дій цивільних. За невиконання законних вимог поліцейських можна отримати штрафи, каже Фокусу адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв.

У реальності, захистити інтереси цивільних від правопорушень військових і правоохоронців вкрай невеликі, зазначає він.

"Стаття, що посилює покарання за образу військовослужбовців, безумовно, стосується захисту співробітників ТЦК. Тим, хто на фронті не до образ. Законодавство України захищатиме воєнкомів, які дозволяють собі неправомірні дії на вулицях", — пояснив юрист.

Леонтьєв припускає, що бажання влади захистити військових від образ і обурень громадян, з'явилося після новин про Романа Заволока, фітнес-тренера і блогера з Полтави. Під час конфлікту зі співробітниками ТЦК на вулиці він образив одного з військових і плюнув у його бік.

"Військові не повинні мати якусь додаткову захисну статтю. Якщо хуліган поводиться щодо них неналежним чином, є право на необхідну самооборону, аналогічну відповідь або викликати поліцію", — прокоментував адвокат.

Фокус раніше детально розбирав юридичні нюанси в образі військових, співробітників ТЦК і поліцейських. У Кримінальному кодексі України є стаття 296, що передбачає тюремний термін за хуліганство.

Військкоми також можуть вручати повістки у дворах приватних будинків і в квартирах. Для цього їм потрібно представитися і показати документи, що підтверджують їхній офіційний статус і повноваження на вручення повістки.