Особлива зухвалість. Чи можна потрапити до в'язниці за образи військкомів і поліцейських

Словесні образи, плювки та інші вчинки, що принижують гідність, на адресу військових, воєнкомів і правоохоронців — це підстави для адміністративної відповідальності і навіть арешту. При цьому, на працівників ТЦК вкрай складно завести справу за погрози, нецензурну лайку і тілесні ушкодження під час примусових затримань, кажуть Фокусу юристи.

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Образи, плювки та подібні дії щодо військових і правоохоронців в Україні потрапляють під норми Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Багаторазові образи можуть стати підставою для застосування статей Кримінального кодексу України, пояснив Фокусу адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов.

Проблема словесних перепалок із військкомами набула актуальності після інциденту з жителем Полтави, 27-річним блогером і фітнес-тренером Романом Заволокою. Він нецензурно висловлювався і плюнув у бік військового.

Журналісти з'ясували, що співробітник військкомату Олександр Мацько брав участь у бойових діях з 2014 року. Тоді на Харківському напрямку він підірвався на міні та отримав пошкодження ніг. Після цього його перевели працювати в ТЦК.

Заволоку затримали, а 30 серпня в Telegram-каналах поширили його фотографію із закривавленим обличчям. Проти блогера відкрито кримінальне провадження за статтею 435-1 "Образа честі та гідності військовослужбовця".

"Нікого не можна ображати і принижувати, тим більше плювати. Є чіткі норми адмінпорушень. Кримінальний кодекс передбачає статтю за хуліганство (стаття 296), якщо його вчинили повторно і несе серйозний ризик для соціальних відносин. Відповідальність передбачена для будь-якої фізичної особи", — пояснив юрист.

Згідно з 296-ю статтею до 6 місяців арешту або до 5 років обмеження волі можна отримати за такі діяння :

грубе і цілеспрямоване порушення громадського порядку, що демонструє відверту неповагу до суспільства, що супроводжується винятковою цинічністю та особливою зухвалістю винного;

нанесення побоїв; бійки в стані сп'яніння;

знущання над дитиною, особою похилого віку, інвалідом;

прояв непристойності, виражений нехтуванням мораллю;

знищенням, псуванням майна заради розваги;

зривом заходу, зупинкою транспорту, порушенням роботи підприємства.

Повторювані образи співробітників поліції, військових і воєнкомів можуть трактуватися в межах Кримінального кодексу України, упевнений Максимов.

Що робити, якщо воєнкоми хамлять і погрожують?

Зазначимо, що часто некоректно поводяться і працівники ТЦК. Приміром, воєнкоми на Хмельниччині вломилися в чуже житло і погрожували чоловікові зламати ноги. За словами адвоката, притягнути до адміністративної і тим паче кримінальної відповідальності військових посадовців украй складно.

"Справи про образу воєнкомів часто розсипаються ще у відділеннях поліції. Міноборони насилу відповідає на запити. За допомогою юристів та адвокатів цілком можна притягнути таких осіб до відповідальності. Це може бути службова перевірка в ТЦК, дисциплінарна або адміністративна відповідальність", — зазначає фахівець.

Кримінальна відповідальність для співробітників ТЦК може настати в разі нанесення ними легких тілесних ушкоджень під час примусової доставки до військкоматів, додав він.

Якщо людині стало погано через образу воєнкомів і словесний тиск, потрібно викликати лікарів і документувати проблеми зі здоров'ям, адже це 100% кримінальна справа, підсумував Максимов.

Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровської області в ніч із 26 на 27 серпня п'яні жінки образили пораненого військового. Чоловікові запропонували поїхати в Бахмут.

Фокус уже писав, що в Києві затримали двох дівчат за танці біля могил українських військових. Дівчата стверджують, що так вони хотіли вшанувати пам'ять загиблих.