Storm Shadow чи "таємна" ракета України? Чим вдарили по ВДК "Мінськ" і підводному човні РФ у Криму

Військові об'єкти РФ у Севастополі вважалися найбільш охоронюваними в Криму, але далекобійні ракети виявилися ефективнішими. Черги з ремонту кораблів на Севастопольському морському заводі були розписані на рік вперед. Тепер росіянам доведеться шукати нове безпечне місце, а не ганятися за українськими винищувачами Су-24.

У тимчасово окупованому Севастополі вночі 13 вересня пролунала серія вибухів. За версією Міноборони Росії, ЗСУ вдарили десятьма крилатими ракетами по Севастопольському морському заводу імені Серго Орджонікідзе.

Російські системи ППО нібито знищили сім крилатих ракет, а корабель "Василь Биков" — усі безекіпажні катери. Унаслідок влучання на південному майданчику Севморзаводу почалася пожежа, постраждало 24 людини, четверо з них — у стані середнього ступеня тяжкості.

Генерал-лейтенант Повітряних сил України Микола Олещук після вибухів у Севастополі подякував пілотам ЗСУ за роботу і "шторм" для окупантів. Українська розвідка заявила про пошкодження великого десантного корабля "Мінськ" і підводного човна "Ростов-на-Дону".

Storm Shadow або модернізована "Р-360". Якими ракетами могли вдарити по Севастополю

На озброєнні ЗСУ із західного далекобійного озброєння є лише британські ракети Storm Shadow/SCALP-EG. Дальність їхнього ураження перевищує 500 кілометрів, але в експортній версії її скоротили до 250-270 кілометрів. Боєприпаси запускають із винищувача Су-24. Сили оборони України офіційно не звітували, якою зброєю вдарили по ворожих об'єктах у Севастополі.

Російські військові експерти кажуть, що удар по заводу в Криму, ймовірно, було завдано ракетами Storm Shadow. Доктор військових наук Костянтин Сівков заявив РІА Новости, що тепер ЗС РФ потрібно знайти і знищити літаки ЗСУ на землі. Подібна атака вимагала мінімум п'яти літаків типу Су-24, додав він.

Удари по Севастополю вночі 13 вересня, як пишуть російські воєнкори, уперше завдали керованими ракетами РСЗВ M270 і крилатими ракетами Storm Shadow. Атаку нібито координували британські розвідники, додають пропагандисти.

Коментуючи атаку по об'єктах у Севастополі, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко згадав про "таємну ракету" із серйозними показниками дальності, зроблену в Україні.

Західні ЗМІ раніше писали про атаку такою ракетою вранці 24 серпня в районі мису Тарханкут в окупованому Криму російської системи ППО С-400. Для направлення ракети розробили спеціальну і точну систему наведення GPS.

"Багато хто припускав, що це модернізований варіант "Р-360" протикорабельного комплексу "Нептун". Хоча секретар РНБО Олексій Данілов говорив про нову, повністю українську розробку. На мисі Тарханкут теж чимось вдарили по установці С-400 і це були не Storm Shadow. Пригадується і влучання по Чонгарському мосту, британські ракети добре себе там показали, російська ППО їх не побачила", — зауважив експерт у бесіді з Фокусом.

Наміри ЗС РФ вдарити у відповідь по українських Су-24 залишаться у сфері фантастики, оскільки система безпеки давно налагоджена. Винищувачі швидко перемістять на інші аеродроми, вважає Коваленко.

"Розчищається дорога до Криму"

Оглядачі "Русской службы" ВВС вважають удар по Севморзаводу найбільшою атакою по місту за весь час від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За ідеєю, військові об'єкти РФ у Севастополі мають бути найбільш охоронюваними в Криму, але ЗСУ майстерно провели складну операцію.

"Судячи з результатів, включно із заявленими збитими ракетами, Україні вдалося "перевантажити" протиповітряну оборону масованим ракетним пуском, і та просто не впоралася з такою кількістю цілей", — вказали журналісти.

В обох доках Севморзаводу були кораблі, що свідчить про його роботу і затребуваність російськими військовими.

Сили оборони України проводили роботу з вибивання російських систем ППО з 23 серпня. Знищення російської С-400 на мисі Тарханкут було тільки початком, пояснив Фокусу голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

Ще один приклад — захоплення цінного російського радара "Нева-Б" під час успішної операції з повернення контролю над "вишками Бойка" в Чорному морі. Цей комплекс мав відстежувати практично всі повітряні цілі над півостровом, каже експерт.

"Військова розвідка позбавила ЗС РФ очей і вух у північно-західній акваторії Чорного моря. Розчищається дорога до Криму. Важливий результат атаки — ураження великого десантного корабля і підводного носія ракет "Калібр". Підводний човен у морі дістати нереально, це можна зробити під час його перебування в доці", — додав Кузан.

Севморзавод — важливе місце для ремонту кораблів, черги розписано на рік, і пошкодження дока спричинить великі зриви в графіках ремонту, вважає голова центру.

Нагадаємо, через півгодини після вибухів у Севастополі перестав працювати супутниковий інтернет Starlink. Компанія повідомляла про масштабний збій у роботі мережі.

Фокус також писав про масштабну атаку БПЛА по російських містах у ніч на 30 серпня. Під час атаки морські безпілотники вражали цілі в бухті в Севастополі.