Війна в Ізраїлі суттєво не вплине на постачання США зброї Україні, – аналітик (відео)

Олександр Мусієнко наголосив, що нині Україна та Ізраїль знаходяться "по одну сторону барикад", а війна на Близькому Сході не значно вплине на постачання зброї партнерами.

Конфлікт на Близькому Сході значно не вплине на військову та економічну підтримку для України від Сполучених Штатів Америки. Таку думку висловив Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, в ефірі YouTube-каналу Фокус.

За словами Мусієнка, війна в Ізраїлі може відвернути увагу саме в інформаційному просторі, але не завадить військовій підтримці від партнерів.

"Є багато програм, які вже працюють і фінансуються. Наприклад, постачання F-16, які ми чекаємо на весну-літо 2024 року, постачання ракет, зброї", – каже експерт.

Він наголошує, що саме зараз в Сполучених Штатах та в американських й британських ЗМІ активно ведуться дискусії щодо надання Україні нового пакету підтримки в розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів.

"Це для того, щоб підстрахувати від будь-яких ризиків. І тут позиція США абсолютно правильна", – зазначає Мусієнко.

За його словами, адміністрація президента Байдена хоче підстрахуватись від можливих ризиків, які можуть виникнути.

"Наприклад, множення конфліктів – те, що ми бачимо зараз на Близькому Сході в Ізраїлі", – додає керівник центру військово-правових досліджень.

Окрім того, як зазначив Мусієнко, нині в США триває рік політичної турбулентності.

"Ми бачимо, яка зараз ситуація в США. Відставка спікера і питання голосування за допомогу Україні", – наголошує експерт.

На його думку, питання надання підтримки України вже вирішене в адміністрації президента Америки, її обовʼязково нададуть.

Основними нюансами, за словами Олександра Мусієнка, є обсяги допомоги, строки її надання та вид техніки, яку країна може отримати.

"Для активної оборони точно підтримка буде", – каже аналітик.

Він наголосив, що США в будь-якому випадку будуть тримати Україну у фокусі уваги та не дадуть Росії жодних шансів розгромити українські війська чи відібрати наші території.

Україна та Ізраїль "по одну сторону барикад": деталі

За словами експерта питання допомоги Україні не повʼязане з Ізраїлем.

"Це питання, яке почало дискутуватись ще до атаки терористів ХАМАСу на Ізраїль. Це те, що вже протягом кількох тижнів активно обговорюється у ЗМІ", – каже аналітик.

Мусієнко наголосив, що Україна та Ізраїль нині знаходять "по одну сторону барикад". За його словами, те що несе загрозу Ізраїлю, загрожує й Україні.

"Росія в прямий спосіб, ведучи агресивну війну проти України, Іран в не прямий – постачаючи зброю до Росії", – зазначив Мусієнко.

Він додав, що українцям варто розуміти – зараз Ізраїль повинен отримати потрібну допомогу.

"Ми в цій допомозі перетинаємося за номенклатурою і складом на 20%. Це різні типи окремих видів зброї", – запевняє аналітик.

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal з посиланням на представників ХАМАС та "Хезболли" заявило, що Іран схвалив вторгнення бойовиків до Ізраїлю та допоміг організувати напад. Зокрема, атака на Ізраїль планувалася офіцерами Корпусу вартових ісламської революції Ірану та бойовиками з серпня.