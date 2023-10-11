Мобілізують пенсіонерів і вагітних: як росіян готують до перемир'я фейками про Україну

Пропагандисти готують росіян до того, що війну доведеться закінчувати. Завершиться вона, на їхню думку, перемир'ям, адже "Україна більше не хоче воювати". У Центрі протидії дезінформації розповіли про популярні ІПСО в російських ЗМІ.

Минулого тижня в росЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито українцям пропонують купити фальшиве свідоцтво про смерть, щоб уникнути мобілізації. Якась компанія в даркнеті обіцяла за 10 тисяч доларів підробити довідку про смерть з усіма супроводжувальними документами, а також за необхідності організувати несправжній похорон. Фокус попросив експертів із Центру протидії дезінформації РНБО України перевірити, чи не є ця новина російською ІПСО.

"Ми перевіряли кілька днів. В українському інформаційному просторі не було ні новин, ні навіть згадок про це. Думаю, це внутрішня пропаганда, спрямована на росіян, щоб показати, як в Україні нібито не хочуть воювати", — каже Фокусу очільниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД РНБО України Аліна Бондарчук.

За словами експерта, в Україні технічно неможливо "записати" живу людину в мерці. Для цього її доведеться заживо поховати. Повідомлення про фейкові довідки про смерть з'явилося в російській соцмережі "Вконтакте", звідки його поширили медіа.

Останнім часом в інформаційному просторі дедалі більше помітно, що росіян готують до перемовин між Києвом і Москвою, зазначає Бондарчук. Одним із популярних наративів, який повторюють російські політики та експерти в ЗМІ — "кожна війна закінчується перемир'ям". Причому завдання пропагандистів піднести все так, ніби саме Україна наполягає на завершенні війни, бо більше не хоче воювати. А росіяни — сторона, яка повинна великодушно погодиться.

Путін же в очах російського обивателя має виглядати максимально нейтральною особою, яка не має стосунку до провалів "СВО". Для цього головні рупори Кремля — телеведучий Володимир Соловйов, а також журналістка Ольга Скабєєва, все частіше в прямому ефірі образливо висловлюються на адресу глави Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. За словами Бондарчук, пропагандисти в такий спосіб хочуть дистанціювати президента РФ від військового керівництва країни і показати, що він, мовляв, не винен, адже нібито не він відправляв людей на війну.

Мобілізуємо вагітних

Тема мобілізації в Україні — один з основних напрямків російської ІПСО, каже Бондарчук. Буквально будь-яка новина про це перекручується на користь російської пропаганди.

Коли 1 жовтня набув чинності новий порядок військового обліку для жінок-медиків і фармацевтів, росЗМІ написали, що Україна збирається мобілізувати всіх жінок. Через деякий час усе-таки уточнили, що йдеться про медиків, хоча постановка на військовий облік не означає моментального призову на службу.

Популярною в російських медіа історією була "мобілізація підлітків". Писали, нібито Україна закрила можливість виїзду за кордон для 16-ти річних хлопців. А також мобілізація вагітних.

"Одна жінка показала в Мережі бронежилет для вагітних, після чого в росЗМІ запустили кампанію, ніби ми готуємося мобілізувати вагітних", — розповідає Бондарчук.

Останній тренд ІПСО — призов пенсіонерів. У вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонували зняти вікові обмеження для військовослужбовців, старших за 60 років, якщо вони самі хочуть продовжити службу. РосЗМІ перекрутили все так, немов Україна готується відправити на війну пенсіонерів.

Крім мобілізації, РФ активно просувала ідею про недобросовісність українських військових. Нібито бійці продають через даркнет західну зброю.

"Ми розуміємо, що на фронті росіяни беруть трофейну зброю. Вони її привозять до Росії, показують журналістам, ті фотографують, після чого в росЗМІ з'являється інформація, немов українці продають американський автомат у даркнеті", — резюмує Бондаручук.

Фокус розбирався, чи зможе Путін використати зиму як зброю проти України.

Також Фокус розповідав, навіщо в Білому домі запропонували об'єднати український та ізраїльський пакети допомоги і як це вплине на російсько-українську війну.