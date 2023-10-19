"Українці вже мають власних Джеймсів Бондів": Андрій Юсов про роботу ГУР в інтерв'ю Фокусу

За словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, розвідники активно працюють у тилу ворога і згодом про них обов'язково покажуть фільм, що заслуговуватиме на "Оскар".

За радянських часів був поширений культ розвідника Штірліца — героя літературних творів і легендарного серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни". Фокус запитав у представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, чи є зараз такі агенти, які працюють на самому "верху" у ворога, і чи зможуть українці коли-небудь дізнатися про них.

"Є значно крутіші агенти, ніж Штірліц. Він яскравий, художній образ, і, враховуючи пропагандистські обмеження, було багато надуманого, малореального, хоча, звісно, фільм був якісний. Але українська реальність перевищує художні вигадки. З реалізованих операцій, про які говорить увесь світ, можна зробити висновки, що українські агенти крутіші за багатьох із тих, про кого написано книжки. Українці вже мають власних Джеймсів Бондів, агентів 007. Тепер питання за культурними та креативними індустріями, за створенням якісного культурного продукту — у кіно, літературі зокрема, щоб такі герої надихали наше суспільство та молодь", — зазначив у розмові з Фокусом Юсов.

Ексклюзивне інтерв'ю з представником ГУР Міноборони України Андрієм Юсовим

Представник ГУР додав, що українські розвідники працюють як на лінії фронту, так і в тилу противника. І згодом про це буде написано багато книг і знято фільмів.

"Думаю, що фільм про українського агента обов'язково має отримати "Оскара", — зауважив Юсов.

Він також зазначив, що ворожі спецслужби не сидять, склавши руки. Хоча класичних російських диверсантів у глибокому тилу зараз фактично немає, деякі випадки роботи ДРГ фіксують на прикордонних територіях, зокрема на північному кордоні.

"Такі випадки, на жаль, фіксуються, тому що цілями зокрема є цивільні громадяни, інфраструктура. На першому етапі повномасштабного вторгнення — так, ворог готувався, багато "ждунів", які були підготовлені для різного роду операцій, були викриті і розконсервовані. Значною мірою агентура вичищена, але це процес і робота, яка триває", — сказав Юсов.

Детальніше про те, чи готова РФ воювати до останнього солдата, коли чекати революції в Москві і як працюють українські Джеймси Бонди в тилу ворога, читайте в ексклюзивному інтерв'ю Фокуса з представником ГУР Міноборони України Андрієм Юсовим.

Нагадаємо , боєць добровольчого батальйону "Братство" Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) розповів американським журналістам про те, як проходила операція з висадки українських спецпризначенців в окупованому Криму.

Також Фокус писав, що в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оцінили ризики, які несе в собі поїздка президента Російської Федерації Володимира Путіна в Пекін.