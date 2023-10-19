Квартири-бомбосховища та послуги на випадок блекауту: як війна змінила ринок товарів і послуг

Війна справила певний вплив на український ринок товарів і послуг. Так, наприклад, важливим критерієм орендного житла стали наявність бомбосховища та генератора. А популярними товарами в зимовий час — ті, що допоможуть пережити блекаут.

Столичні пабліки в мережі поширюють нібито рекламний ролик одного з київських ЖК. На відео, імовірно, рієлторка пропонує всім, хто хоче спостерігати з вікна, як літають "шахеди" і ракети, орендувати житло в комплексі з панорамним видом.

В Україні понад 600 днів тривають повномасштабні воєнні дії, які неминуче впливають на різні сфери життя, зокрема на бізнес у країні. Ринок підлаштовується під реалії, пропонуючи споживачам нові послуги та товари, які ще два роки тому не мали великого попиту. А також використовує особливості військового життя в маркетингу. На щастя, не завжди маргінально.

Так, наприклад, перевагою орендного житла в Україні більше не є винятково крокова доступність до метро, якщо йдеться про столицю, а також розвинена інфраструктура, як це було в мирний час. Тепер головні критерії, на які звертають увагу як шукачі житла, так і орендодавці, це наявність газової плити на випадок відключення електрики, генератора, а також бомбосховища. У всякому разі, ці три складові як мантру повторюють ріелтори на OLX.

Перевагою ріелтори називають газову плиту на випадок блекауту Перевагою ріелтори називають бомбосховище Фото: Скриншот Перевагою ріелтори називають бомбосховище Фото: Скриншот Перевагою ріелтори називають генератор Фото: Скриншот

Цокольний поверх під час війни теж став перевагою. Такі квартири, на думку орендодавців, можна використовувати як бомбосховище. Про практичність заяви міркувати не доводиться. Квартира на цокольному поверсі навряд чи така ж надійна як бомбосховище.

Квартиру на цокольному поверсі пропонують використовувати як бомбосховище Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Крім особливостей оренди житла, на ринку з'явилися й інші товари та послуги воєнного часу. Наприклад, консультації про те, як забезпечити себе електрикою взимку.

На ОLХ пропонують безплатно пояснити, яке обладнання знадобиться на випадок перебоїв електрики, якщо внаслідок атак ЗС РФ взимку постраждає критична інфраструктура України. За 200 грн обіцяють розрахувати параметри обладнання для самостійного пошуку. А за 500 грн — фахівці знайдуть усе необхідне обладнання для замовника за найкращою ціною.

На ОLХ пропонують консультації на випадок блекаутів Фото: Скриншот

Щоб продати застарілі настільні ігри, продавці спекулюють на відключенні електрики.

"Чудова іграшка на випадок блекаута, щоб відволіктися самому і приділити час дитині. Допоможе відволікти дитину від телефону", — пише продавець на ОЛХ.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Знову популярними можуть стати ігрові консолі на акумуляторі. У всякому разі продавці OLX намагаються актуалізувати їх у зимовий час, на випадок, якщо будуть багатогодинні відключення електрики.

"Чудова іграшка, щоб скоротати час у разі блекауту", — пише продавець.

Ігрова консоль на акумуляторі Фото: Скриншот Ігрова консоль на акумуляторі допоможе перечекати багатогодинні перебої з електрикою Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Для зовсім олдскульного проведення часу пропонують книжки з настільними іграми.

Настільні ігри на випадок вимкнення електрики Фото: Скриншот

Популярні пропозиції на ринку у воєнний час — бездротові пристрої. Наприклад, модем, який, за заявою продавця, "круто ловить мережу у випадках, коли звичайні телефони безсилі", тримає заряд до 6 годин, а потім допоможе пережити блекаут.

За заявою продавця, модем працює до 6 годин Фото: Скриншот

Водночас винахідливі продавці намагаються продати застарілі товари, запевняючи, що вони можуть стати в пригоді в бомбосховищі.

Телевізор для бомбосховища Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 жовтня заступник голови МВС Олексій Сергєєв розповів про план дій на випадок тривалих блекаутів. За його словами, в Україні сформують Координаційний штаб, який займатиметься узгодженням дій під час обстрілів і ліквідацією наслідків атак. А генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що в новому опалювальному сезоні українцям варто сподіватися на відсутність морозів. Саме погода впливатиме на те, чи буде світло в будинках громадян.

В Україні розроблено та затверджено плани з тимчасового відключення електроенергії на всій території країни в разі атаки ЗС РФ критичної інфраструктури. Однією з найскладніших ситуацій, за винятком прифронтових зон, є сценарій, який поширюється на Київ. Згідно із затвердженими планами, у цьому регіоні можуть відбутися відключення електроенергії тривалістю до 7 годин поспіль .