"Залетить, як дрон": експерт пояснив, які переваги матиме ЗСУ завдяки бомбам GLSDB (відео)

Зі слів експерта Олександра Мусієнка, бомби GLSDB можна закинути буквально "у вікно" ворогу. Крім того, вони менші за розміром та їх легше використовувати.

Представник компанії Boeing, яка випускає керовані авіабомби GLSDB, розповів про процес виробництва спорядження для ЗСУ і вказав, що Сили оборони зможуть його отримати вже взимку 2023-24 рр. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, яке значення мають бомби для успіху на полю бою. Про деталі використання GLSDB ідеться у коментарі, який експерт дав Фокусу.

Бомби GLSDB відрізняються від далекобійних ракет ATACMS, наданих урядом США, зазначив Мусієнко. Пояснив, що, "по-перше, вони менші, по-друге, простіші у використанні, по-третє, можуть залетіти у вікно". Експерт проілюстрував переваги бомби наочним прикладом.

Наприклад, можна уявити штаб ЗС РФ, який проводиться у якомусь приміщенні. Якщо бити по штабу традиційною зброєю, то бомба може впасти на дах, або поруч з будинком, і вибухнути. Якщо ж мати бомбу GLSDB, то її можна спрямувати точно у відчинене вікно або крізь отвір у стіні.

"Вона може залетіти, як дрон, у вікно, і вразити. Або якщо є отвір, то може так само — залетіти всередину і там вибухнути. Це дуже важливий елемент та особливість цього виду озброєнь", — пояснив Мусієнко.

Орієнтовна дата поставок GLSDB — до кінця 2023 року, заявив експерт.

"Компанія виробник закінчує виконання першої частини замовлення США і готується до передачі їх Україні. Думаю, до кінця року ми побачимо їхнє успішне застосування на полію бою".

Коментар Олександра Мусієнка щодо бомб GLSDB (дивитись з 11:09)

Зброя ЗСУ: деталі

Зазначимо, уряд США вперше згадав про можливість надання GLSDB взимку 2023 року. Саме тоді виділявся новий пакет допомоги Україні розміром 2 млрд дол. та вказувалось, що відповідні бомби замовлять у виробників — американської компанії Boeing та шведської SAAB.

GLSDB — авіабомби, які здатні долати відстань до 150 км. Їх запускають з літака і вони прямують до цілі, керуючись за допомогою двох пристосувань: супутникової системи позиціонування (GPS) та інерціальної навігаційної системи (дає можливість автономно рухатись у просторі без сигналів ззовні).

18 жовтня стало відомо про надання Україні ще одного виду зброї — далекобійних ракет ATACMS — про це повідомили у Білому Домі. Заява пролунала незабаром після того, як пролунали вибухи на окупованих територіях — в Луганську та Бердянську. Генштаб ЗСУ підтвердив, що завдали удар за 100 км від фронту та знищили дев'ять вертольотів.

19 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде отримувати партії ATACMS регулярно. Зазначимо, у Пентагоні напередодні, 18 жовтня, заявили, що у майбутньому планують не анонсувати подібні поставки.

Нагадуємо, американські аналітики опублікували звіт військової спроможності армії Китаю. У звіті вказано, що КНР планує випустити 500 ядерних боєголовок до 2030 року і на цьому не спиниться. Між тим експерти видання AP з'ясували, чим воюють терористи ХАМАС. Для цього дослідили світлини ти з місць злочинів в Ізраїлі та помітили гранатомети, які випускаються в Північній Кореї.