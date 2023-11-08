Порушення є, статті — немає: чому Ірину Фаріон не можуть притягнути за образу військових

На думку Ірини Фаріон, воїни, які розмовляють не державною мовою — не українці і лише ганьблять лави ЗСУ. Слова екснардепа були сприйняті як образа. Фокус розбирався, як закон захищає честь і гідність військовослужбовців.

У Мережі кілька днів не вщухає скандал за участю екснардепа, доцента "Львівської політехніки" Ірини Фаріон та бійців бригади НГУ "Азов" і 3-ї ОШБр. Мовознавиця заявила, що військовослужбовці, які спілкуються не державною мовою, "ганьблять Збройні сили України" та не можуть вважатися українцями.

"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не розмовляють українською мовою — нехай себе назвуть "русскими". Чому вони такі рехнувшиеся? Якщо вони такі великі патріоти — покажіть свій патріотизм. Ну що це за нісенітниця — воювати в українській армії і говорити російською!" — сказала Фаріон.

Своєю чергою заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зазначив, що екснардеп не має права ображати жоден підрозділ ЗСУ, а правоохоронним органам час звернути увагу на діяльність доцента, яка "розколює українське суспільство за ФСБшними методичками". До слів Жоріна приєдналася парамедик Катерина Поліщук із позивним "Пташка". Вона додала, що вважає Фаріон ворогом, який просуває наративи Кремля.

Мовознавиця не змусила довго чекати на відповідь і назвала Жоріна невідомою їй людиною з "кацапським прізвищем", а тих, хто критикує її позицію — "бидломасою".

Ірина Фаріон вважає, що у Максима Жоріна "кацапське прізвище"

Критику на свою адресу Ірина Фаріон сприймає гостро

Реакція влади

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував слова мовознавиці та звернувся до СБУ, Нацполіції та Нацради з вимогою провести перевірку. А нардеп Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, назвав слова доцентки блюзнірством, яким вона "поставила знак рівності між окупантами і тими, хто жертвує своїм життям, захищаючи Україну".

"На моє переконання, ця людина вже довгий час цілеспрямовано і системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями. Особливо підозрілою для мене є така діяльність у контексті радянського минулого Ірини Фаріон. А під час війни такі її дії особливо небезпечні і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України", — заявив Чернєв.

Нардеп також закликав СБУ здійснити перевірку висловлювань Фаріон на предмет вчинення кримінальних злочинів і вжити всіх заходів для недопущення підривної діяльності в тилу.

Попри заяви представників влади, у мовознавиці чимало прихильників, чиї відгуки вона публікує в Telegram-каналі. Не поспішають засуджувати слова доцента і керівництво університету. Попри вимоги студентів "Львівської політехніки", де викладає Фаріон, відсторонити викладача за образи військовослужбовців, в університеті вважають, що не несуть відповідальності за висловлювання своїх співробітників поза стінами навчального закладу.

Що говорить закон

Честь і гідність військовослужбовців захищає стаття 435.1 Кримінального кодексу України. Вона передбачає обмеження волі строком від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк за погрози вбивства, насильство або знищення/пошкодження майна військовослужбовця. А також стаття 297 Цивільного кодексу України. У ній йдеться про те, що кожен має право на повагу до його гідності та честі, які є недоторканними.

За словами військового адвоката Миколи Максимова, складу злочину за 435.1 ККУ у висловлюваннях Ірини Фаріон немає.

"Ця стаття передбачена для тих, хто дискредитує Збройні Сили України, поширює недостовірну інформацію. Фаріон, хоч і в досить грубій формі, але захищає українську мову. І хоча вона висловлюється нецензурно, в її діях немає складу злочину за конкретною статтею", — пояснює Фокусу Максимов.

Що стосується Цивільного кодексу, військовослужбовці, яких образила екснардеп, можуть звернутися до суду, однак процес може розтягнутися на довгі місяці.

"Захист гідності та честі відбувається через суд. Подається позов, висуваються вимоги до людини, яка поширює недостовірну інформацію, що ображає. Але це довгий процес. Шанс на успіх і моральну компенсацію є, але навряд чи військові зацікавлені в судових позовах", — додає Максимов.

Образи військовослужбовців, які супроводжуються нецензурною лайкою, теоретично можна кваліфікувати за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство. У цьому разі передбачено: штраф від 51 до 119 грн або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Відповідної статті немає

У вересні 2023 року представник президента України в КСУ, нардеп Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, яким пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею "Неповага до військовослужбовців".

У пояснювальній записці зазначено, що метою законопроєкту є посилення правового захисту військових шляхом встановлення відповідальності за образи та запобігання подібним негативним явищам у суспільстві. За неповагу до захисників України, або перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод, пропонується запровадити штраф від 3400 до 5100 грн, громадські, виправні або суспільно-корисні роботи, або адміністративний арешт до 15 днів.

"Я вважаю, питання актуальне, бо є випадки, які не охоплює стаття в Кримінальному кодексі. Наприклад, коли військовослужбовця не пускають у військовій формі в кафе пообідати або не дають можливості проїхати в автобусі. Має бути адміністративна відповідальність", — каже Фокусу Веніславський.

За словами нардепа, у профільному комітеті законопроєкт викликав дискусії, оскільки, на думку парламентаріїв, він корелює зі статтею в ККУ, і поки що перебуває на стадії доопрацювання. Проте політик вважає, що відповідальність за образи має бути передбачена, зокрема за висловлювання Ірина Фаріон.

"Я думаю, це стовідсоткова неповага до військовослужбовців і має бути передбачена відповідальність. Сьогодні немає статті ні в кримінальному, ні в адміністративному кодексі, за якою її [Ірину Фаріон — Фокус] можна притягнути до відповідальності", — каже Фокусу Веніславський.

Нагадаємо, у серпні полтавському блогеру Роману Заволоці оголосили підозру за двома статтями — про образу честі та гідності військовослужбовця та про погрозу або насильство щодо правоохоронця. Чоловік принижував і ображав військових та плюнув одному з них в обличчя.

Фокус раніше писав, що в Запоріжжі військового не пустили на територію пляжно-розважального комплексу, оскільки він був у формі, яка "може налякати" дітей.