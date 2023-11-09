Двигуни, ППО та танки: як і звідки Росія повертає продану зброю через втрати в Україні

Один із світових лідерів продажу озброєнь перетворюється на залежного імпортера через військові провали. РФ адресувала запит про допомогу Єгипту, Пакистану, Білорусі та Бразилії. Фокус дізнавався, чи допоможе агресорові повернення старих екземплярів техніки.

Росія десятиліттями продавала зброю різним країнам і тепер повертає її назад. Повномасштабна війна в Україні неабияк потріпала запаси агресора, тому Кремль звертається за допомогою до Пакистану, Єгипту, Білорусі та Бразилії.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), з 2017 по 2021 рік Росія постачала озброєння до 45 країн. Індія, Китай, Єгипет та Алжир купили 73% усієї продукції.

У 2018-2022 роках експорт озброєнь зі Сполучених Штатів зріс на 14% порівняно з 2013-2017 роками, а продаж російської зброї за той же період впав на 31%, зазначили фахівці.

Падіння продажу та втрати в Україні призвели до того, що делегація російських чиновників у квітні 2022 року прилетіла до Каїра і просила єгипетського лідера Абдель Фаттаха Ас-Сісі повернути їм двигуни до гелікоптерів. Військовим РФ потрібні були мотори на машини, які виконують бойові завдання в Україні, розповіли три джерела газети The Wall Street Journal.

Президент Росії Володимир Путін із президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ас-Сісі (праворуч) на саміті у Санкт-Петербурзі у липні цього року

"Ас-Сісі погодився і 150 двигунів можуть відвантажити вже в грудні. РФ витратила багато часу на розвиток торгівлі зброєю, а тепер таємно переконує клієнтів у необхідності проданого", — кажуть знайомі з домовленостями чиновники.

Окрім Єгипту, Росія вела переговори з Пакистаном, Білоруссю та Бразилією про повернення двигунів для ударних та транспортних вертольотів. У Пакистану запросили щонайменше чотири двигуни для транспортно-бойового вертольота Мі-35М, а у Бразилії — 12. Білорусь, один із найвірніших союзників, продала РФ шість двигунів до важких вертольотів Мі-26.

Найактивніше викуп російської зброї проходив, коли окупанти намагалися чинити опір контрнаступу українських військ на сході та півдні. Іноді Москва відправляла на фронт озброєння, призначені Індії та Вірменії.

Росія полює на авіамотори українського заводу "Мотор Січ"

Повернення озброєнь не допоможе ЗС РФ відновити великі втрати у техніці, каже Фокусу полковник ЗСУ у запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Восени та взимку на війні активно працюватимуть артилерія та авіація. Нальоти літако-годин зростуть і запчастин знадобиться більше, тому Росія перед цим активно повертає вживані компоненти для військової авіації.

"Дуже потрібні їм авіаційні двигуни. Нормальні мотори в РФ взагалі не виробляють. Російські умільці намагалися запустити відповідні заводи, але так і не створили жодного виробу. Усі мотори закуповували на українському заводі "Мотор Січ", — нагадує Світан.

Керівники "Мотор Січ" постачали до Росії двигуни через треті країни. Завод також продавав Ірану авіадвигуни АІ-9 та ТВ3-117 – їх ставили на невеликі транспортні літаки та ударні вертольоти типу Ка-52.

За словами експерта, росіянам потрібні запчастини для всієї військової техніки часів СРСР. "Укроборонпром" активно заважає постачанню та забирає комплектуючі в країнах Африки та Латинської Америки.

"Обважування на техніку, наприклад, тепловізори, приціли та локатори їм дуже потрібні. Крім великовузлового збирання, зварювання корпусів на металургійних підприємствах, потрібне й високоточне обладнання", — сказав Світан.

"З трьох машин збирають одну". Як у Росії виробляють танки

Потреба Росії у зброї вдарила по її експортних можливостях і часто Москва зривала угоди щодо постачання озброєнь для сухопутних військ, додає The Wall Street Journal.

Вірменія сильно постраждала від зриву військових постачань: боєприпаси до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" прийшли у настільки мізерних кількостях, що вірменські сили програли у битві з Азербайджаном за Нагірний Карабах, наводить приклад видання.

"Експорт російської зброї минулого року був на рівні всього лише 8 мільярдів доларів. Цифра майже вдвічі нижча за обсяг 2021 року", — підрахували аналітики.

Росії доводиться шукати для своєї армії озброєння в Ірані, Північній Кореї та Білорусі, зазначає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Москві важко запустити ВПК через відсутність нормальних потужностей і санкцій. Військову техніку в досить поганому стані зберігають на складах. Виробництва танків з нуля в РФ практично немає: із трьох машин намагаються зібрати одну", — пояснює він Фокусу.

Зіткнення на сході та півдні України "з'їдають" ворожі танки, артилерію та боєприпаси. А останнім часом додалися проблеми із передовими установками ППО, які знищують ЗСУ, резюмував Самусь.

Нагадаємо, збройова компанія BrahMos Aerospace з Індії хоче продавати Росії свої крилаті ракети. Індійські снаряди коштують набагато дорожче за російські "Калібри".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров 17 травня заявив, що Захід поставив за мету добити РФ, тому відправляє більше зброї Києву. Якщо якість протистояння зростає, у відповідь буде відповідна реакція щодо законів фізики, казав чиновник.