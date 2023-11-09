"Чекаємо хороших новин": у ЗСУ розповіли, як битимуть по РФ українськими дронами (відео)

Полковник ЗСУ Петро Черник сказав, що в розпорядженні українських військових є вітчизняний аналог БПЛА Shahed-136, який може вражати цілі на відстані до 1000 циклометрів.

Найближчим часом Збройні сили України нарощуватимуть удари дронами по території Росії, однак вони стануть по-справжньому результативними, коли їхня кількість зросте до кількох десятків на добу. Про це в інтерв'ю Фокусу військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

У розпорядженні українських військових є вітчизняний аналог БПЛА Shahed-136, який може вражати цілі на відстані до 1000 циклометрів.

"Ми маємо задекламовану і підтверджену інформацію, що аналог Shahed-136 у нас уже є з дальністю ураження до 1000 кілометрів. Чекаємо тільки надходження хороших новин, щоб вони почали працювати", — сказав Черник.

Щоправда, за його словами, справжня користь від таких ударів буде тоді, коли їхня кількість зросте до кількох десятків на день.

"Дуже добре, що свого часу прилетіло в "Енгельс", пошкодило 2 або 3 стратегічні ракетоносії. Дуже добре, що долетіло навіть до Москви, на одну з веж Кремля впало... Це все прекрасно! Але по-справжньому буде корисно, коли таких ударів буде не кілька на місяць, а кілька десятків на добу", — сказав Черник.

Петро Черник про удари дронами по території РФ (дивитися з 7:03)

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони анонсували нові операції в окупованому Криму. За словами представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, вже найближчим часом українцям варто очікувати новин.

"Носіїв "калібрів" у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Ми не єдиним "Аскольдом" повинні радіти. Найближчим часом ще будуть новини", — зазначив Юсов.

Також зазначимо, що гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив, що освоєно виробництво БПЛА з дальністю польоту на 1000 км. Так, українські інженери розробили аналог іранського дрона Shahed і налагодили виробництво FPV-дронів в Україні.

"У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, тому що "шахеди" так далеко не літають", — сказав фахівець.