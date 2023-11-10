"Катають" у мікроавтобусах і б'ють людей. Кого зі співробітників ТЦК покарали за злочини

Зустріч із військкомами нерідко закінчується конфліктами. Чоловіків часто відвозять у центри комплектування, примусово утримують і б'ють. Фокус розбирався, хто з тих, хто скоїв злочини, був покараний.

Львівські військкоми відзначилися, повторивши тактику одеських колег. Скориставшись чисельною перевагою, чоловіки у військовій формі заштовхали в мікроавтобус цивільного. Очевидці безуспішно намагалися перешкодити їм і знімали те, що відбувається, на відео.

Інцидент стався близько опівночі на вулиці Богдана Хмельницького. Затриманий чинив опір, його захищали кілька жінок і кричали про викрадення людини, пише видання Zaxid.net.

Один із військкомів помітив, що дівчина веде зйомку і хотів їй завадити. Інші заблокували бус своїм авто, але все ж змушені були від'їхати вбік. Усе завершилося тим, що чоловіка відвезли в невідомому напрямку. Журналісти зазначають, що йдеться про 35-річного львів'янина з бойовим досвідом.

У Львові це вже не перше жорстке затримання співробітниками ТЦК. У вересні цього року вони застосували силу проти цивільного, який стояв на зупинці. Тому, хто потрапив у конфлікт, пощастило: жителі найближчого будинку кричали з вікон, щоб його відпустили і хотіли викликати поліцію. У підсумку чоловік вирвався і втік.

Львівський обласний ТЦК щоразу називав такі ситуації "конфліктом із цивільними" і чергово обіцяв перевірити обставини інциденту.

Вивозять у бусах і б'ють людей. Кого зі співробітників ТЦК покарали?

Фокус не раз писав про незаконне застосування сили військкомами. Один із найяскравіших прикладів їхніх злочинів — побиття і тортури харків'янина в ТЦК міста Самбір Львівської області. Чоловіка тримали в приміщенні військкомату шість днів, військовослужбовець-водій бив його і погрожував зброєю. Відео знущань потрапило в соцмережі.

Слідство встановило, що потерпілого утримували в приміщенні військкомату, морили голодом, били і вимагали добровільного проходження медкомісії.

Військкомам хотіли повідомити про підозру в незаконному позбавленні волі, тортурах і перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Держбюро розслідувань у підсумку відкрило провадження лише за фактом порушення статутних правил і взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Через кілька днів підозрюваним присуджують цілодобовий домашній арешт. Це забезпечувальний захід покарання на час судового розгляду, каже Фокусу адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов.

"Домашній арешт виноситься до вироку суду, щоб обвинувачений не впливав на свідків і потерпілих. Військкоми можуть легко це зробити і не важливо, де вони сидять — вдома чи в СІЗО", — розповів юрист.

Заштовхування чоловіків у мікроавтобуси — це фактично викрадення людей. До 90% таких епізодів закінчуються внутрішніми розглядами або так званими службовими розслідуваннями в ТЦК, додав він.

"Поки є інтерес до справи, перевірки тривають. Військкомів, які провинилися, можуть понизити у званні або максимум на фронт відправити. Серйозніших покарань вони уникають", — зауважує Максимов.

План виконали, а далі — питання до командирів ЗСУ

Багаторазові "конфлікти з цивільними" в Одесі залишилися нерозслідуваними. У різних районах міста співробітники ТЦК часто примусово саджали чоловіків у мікроавтобуси. Представники ТЦК в Одеській області говорили, що нібито відвозять тільки тих, хто не надав особисті дані для вручення повістки.

Усі ці випадки відбуваються тому, що співробітникам ТЦК поставили завдання набирати людей для захисту України. Але за якими інструкціями вони мають право діяти, законодавство не встановило, пояснив Фокусу адвокат у сфері військового права Євген Зурнаджи.

Військкомів наділили правом на затримання, але тільки разом із поліцією і за явного правопорушення.

"Завдання їздити на бусах по місту їм дає начальник ТЦК, тому про які покарання можна говорити? ТЦК отримує наказ, а стиль виконання завдання в такий спосіб [затягуванням у мікроавтобуси і побиттям] визначає начальник групи. Через два дні після рейдів з'ясовується, що людину зі Львова перевезли до Житомира або Рівного на розподіл по частинах", — сказав юрист.

На думку адвоката, проблема полягає і в планах зі збору людей, які ставлять військкомам. Через це питання якості мобілізованих повністю відпадає.

"Кажуть так: потрібно 100 осіб на місяць, інакше випишемо догану або зріжемо премію. Людей набрали, передали за актом і далі відповідальність із ТЦК знімається. У військових частинах потім розбираються, кого ж їм прислали. Наявність захворювань, повна непридатність воєнкомів не хвилює, це нехай військові вирішують", — коментує Зурнаджи.

Нагадаємо, у Житомирі сталася бійка між цивільним і мобілізованим військовослужбовцем із Житомирського ОТЦК. Інцидент стався ввечері біля магазину.

Фокус раніше писав про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до 14 лютого 2024 року. Це вже дев'яте продовження воєнного стану за весь час великої війни з Росією.