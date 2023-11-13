Європа боїться дешевої робочої сили і товарів: протиріччя України та ЄС загостряться

Польські водії взяли приклад з аграріїв і звинуватили в обвалі ринку перевезень українських колег. Економічна блокада України Євросоюзом посилюється і такі приклади можуть бути лише початком. Фокус з'ясовував, на яких ринках Європа боїться конкуренції.

Польські перевізники страйкують понад тиждень: вони заблокували прикордонні пункти в Гребенному, Дорогуську та Корчовій, створивши черги з 2 500 вантажівок. Комісар Хелмської поліції Єва Чиж підрахувала, що довжина черги з машин становить близько 28 кілометрів, а час очікування в ній — 210 годин.

Польські водії обіцяли пропускати одне вантажне авто на годину. Винятки зробили для вантажів із військовою та гуманітарною допомогою, швидкопсувних продуктів і тварин, яких перевозять у фурах.

Зазначимо, що це вже не перша спроба "транспортної блокади". У травні цього року польські перевізники перекривали більш ніж на два тижні найбільший пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Головна причина невдоволення — дешеві послуги, які пропонують українські перевізники, обвалюючи ринок. Поляки хочуть, щоб водії з України в'їжджали в Євросоюз тільки за дозволами. Також вони просять посилити правила для іноземних перевізників усередині ЄС.

По суті, протестувальники хочуть скасувати "транспортний безвіз" між Україною та Європою. Українська сторона не раз заявляла, що їхні великі вимоги не можна виконати. Польські перевізники хочуть нереального і, схоже, не мають наміру вирішувати проблему по суті, говорив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Україна не буде обговорювати вимоги польських водіїв, оскільки угоду про лібералізацію вантажних перевезень підписували з Європейським Союзом, а не з окремою країною, підкреслював голова українського Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм.

Водночас представники України визнають важливість польських кордонів. Фактично, це ключові ворота для експорту на Захід, адже через Польщу Україна вивозить стільки, скільки через усі інші країни, додав Деркач.

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Ситуацію з проїздом на кордоні України та Польщі спробують вирішити 13 листопада. Представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України планують поговорити з польською владою та перевізниками щодо розблокування доріг.

За запевненням міністерства, українська сторона до зустрічі вже вирішила два питання на вимогу польських колег. Йдеться про запуск смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ", щоб зменшити час очікування перетину кордону. Другий момент — додавання функції заміни водія для порожніх вантажівок у додаток для перетину кордону "єЧерга".

На думку українського економіста Олега Гетьмана, за подібними бізнес-конфліктами часто стоїть політична складова. У низці європейських країн міцніють позиції проросійських партій, а Європейський парламент не обмежує їх.

Поляки також бояться дешевої української робочої сили і товарів. У Польщі цілі галузі економіки ризикують опинитися в стагнації після відкриття конкурентного ринку.

"Після зупинки бойових дій, Україна відновить переробку металу. Треба розуміти, що в Україні середня зарплата в 3-4 рази нижча, ніж у Польщі. Ми майже все можемо виробляти в рази дешевше", — зауважує фахівець.

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Незважаючи на кроки примирення, у Києві прогнозують економічні суперечки не тільки з Польщею, а й з іншими країнами Європи, які захищають національних виробників. Виходячи з цих реалій, Україні варто формувати правила ведення переговорів і "тиснути у своїх інтересах", заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Я спокійно ставився б до того, що такі моменти виникають (як у випадку з Польщею). Вони виникнуть не тільки з Польщею, а й із будь-якою країною, яка намагатиметься всупереч внутрішнім загальноєвропейським правилам... займатися протекціонізмом у тій чи іншій сфері", — розповів радник.

Головний спірний момент — це вивезення сільгосппродукції з України. Ініціативу Варшави запровадити ембарго на українське зерно підтримала Угорщина, Словаччина, Румунія і Болгарія, нагадує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Ввезення зерна з України призвело до надлишку продукції та обвалу цін у європейських аграріїв. Коли ми розбираємо інші сфери, варто дивитися на загальноєвропейський механізм поділу праці. Монополія в перевезеннях належить полякам, а щодо металу можуть бути проблеми з румунами", — сказав експерт Фокусу.

Західна Європа повністю індустріальна, тому Україна не конкурує з нею. А ось протиріччя зі східною Європою загострюватимуться, попередив Пендзин.

З огляду на масштаби сільгоспугідь в Україні, сильні протиріччя в майбутньому можливі з багатьма країнами Євросоюзу. Франція, Італія, Німеччина також будуть проти українського зерна, вважає голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

"Субсидії для аграріїв займають більшу частину витрат бюджету цих країн. Інтереси фермерів будуть визначальними для влади. При вступі до ЄС неминуче виникне питання обмежень обсягу продукції, що вивозиться з України", — пояснив Фокусу експерт.

Інші проблемні моменти стосуватимуться частини продукції машинобудування і чорної металургії, оскільки в Україні розташовано приблизно 20% світових запасів залізної руди, підсумував він.

Нагадаємо, у Федерації роботодавців України заявляли, що частина водіїв, які протестували в Польщі, працювали на російському та білоруському ринках. Лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників приєдналася до страйку.

Фокус раніше писав про можливе коригування процедури вступу України до Євросоюзу. Багато країн ЄС почали підтримувати ідею розширення блоку після початку повномасштабної війни України з Росією.