Проведуть вибори і ліквідують ТЦК: експерт пояснив, яким буде 2024 рік для України (відео)

Експерт Ігор Чаленко нагадав, що у Конституції України немає прямої заборони проводити вибори президента. Тому виборів у Верховну Раду, на його думку, не буде, але переобрання очільника держави — можливе.

В українському суспільстві відзначають певні негативні настрої, пов'язані з питаннями обороноздатності країни та мобілізації. Також на людей продовжує діяти російська пропаганда та спецслужби. Владі доведеться розв'язувати ці проблеми у 2024 році. Зокрема, приймати рішення щодо існування Територіальних центрів комплектування та щодо мітингів, на які можуть збиратись українці. Про те, яким буде новий рік для України, розповів голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко під час інтерв'ю Фокусу.

Чаленко перелічив виклики, які очікують українців у 2024 році. Згадав про скандали з ТЦК, які відбуваються на заході України та в Одесі, про економічні та оборонні проблеми, про вплив російських спецслужби — все це "розхитує ситуацію". У РФ, пояснив, виділяють спеціальні кошти, щоб збурювати українців.

"Є інформація, що на сьогодні російська пропаганда, їхні спецслужби виділяють все більше коштів, щоб соціально-економічні проблеми виводити в абсолют і підбурювати українських громадян".

Однак у 2024 році влада здійснить певні кроки, що врегулювати ситуацію, вказав співрозмовник журналістів. Найперше, реформують систему ТЦК та СП — центр комплектування можуть ліквідувати, а замість них запровадять систему рекрутингу.

"Новий міністр оборони пан Умеров одразу вийшов із концептом кадрової політики до 2028 року", — сказав він.

Щодо ситуації у суспільстві, то Чаленко допустив, що можуть відбуватись мітинги. Мітинги під час воєнного стану в Україні заборонені, але влада не буде їм протидіяти, пролунало у інтерв'ю. Крім того, він переконаний, що українці "в більшості своїй можуть аналізувати ситуацію і вже не будуть піддаватися на подібного роду провокації".

При цьому можливе використання інструменту для "спускання пару" у суспільстві — проведення виборів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що виборів не буде, з іншого боку, західні партнери "спонукають", зазначив експерт. Також нагадав, що наявна різна ситуація щодо виборів президента та виборів парламенту: перше у Конституції прямо не заборонено. Тому у 2024 році можливі саме вибори очільника держави — для цього потрібні певні зміни у деяких законодавчих актах.

"Ці вибори дійсно можливі, тому що, на відміну від парламентських виборів, президентські вибори не мають, фактично, прямої заборони в Конституції України. Тобто тут питання зміни на рівні законів та виборчого кодексу".

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, у листопаді у західній пресі з'явились статті, у яких пропонували Україні готуватись до можливих перемовин з РФ. Автори статей вказували. які проблеми склались у зв'язку з вторгнення РФ, початком війни в Ізраїлі, діями політиків у США. Тому наголошували, що потрібно зачекати сприятливої ситуації на фронті і починати спілкування з Кремлем.

Один з негараздів, про які згадували експерти в медіа, — криза фінансування військових та економічних потреб України. Зокрема, досі заблоковане виділення 61 млрд дол. від уряду США, за які не бажають голосувати сенатори-республіканці. Крім того, у ЄС не можуть виділити 51 млрд євро, які потрібні Україні для закриття дефіциту бюджету у 2024 році.

Водночас стало відомо про проблеми з постачання снарядів для української артилерії. Західна Європа гарантувала надати 1 млн снарядів до кінця 2023 року, але зуміла поставити лише третину. При цьому Північна Корея протягом кількох тижнів надала ЗС РФ 1 млн снарядів, які дійшли на лінію фронту в Україну і вже використовуються у боях.

Нагадуємо, у США відбулась офіційна зустріч президента Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна: вони зустрілись у Сан-Франциско на економічному форумі. За підсумками зустрічі китайський політик заявив, що не планує нападати на Тайвань.