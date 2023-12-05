Без допомоги не буде боротьби: що чекає на Україну, якщо США не схвалять військову допомогу

У Білому домі вважають, що Україну "поставлять на коліна на полі бою" якщо не буде додаткового пакета фіндопомоги. Експерти підтверджують, що підтримка з боку Заходу є пріоритетною для Києва. Фокус розбирався, коли і яку допомогу схвалять в американському Конгресі.

Виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року. Такий висновок зробила директор Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг. За її словами, якщо Конгрес відмовиться проголосувати за додаткове фінансування, це "поставить Київ на коліна на полі бою" і збільшить імовірність військових перемог Росії.

"Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. Путін це добре розуміє, тому Росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії — що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру", — сказала Янг.

Вона нагадала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими, хоча гроші для Києва приносять користь, зокрема, американській економіці.

Про те, що в Україні закінчуються ресурси, говорив і спікер Держдепу Меттью Міллер. За його словами, становище Києва "важке" з урахуванням того, що гроші закінчаться "дуже скоро", оскільки вже вичерпано 97% ресурсів.

Змінюють риторику

У вересні 2023 року Адміністрація президента США звернулася до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів для України.

Ініціатива зустріла опір з боку республіканців. Відтоді основним завданням адміністрації Білого дому стала необхідність переконати конгресменів, що допомога Україні є пріоритетною і невідкладною.

Так, на думку міністра оборони США Ллойда Остіна, без фінансової підтримки українці можуть програти війну. А ідея одночасної підтримки союзників — таких, як Ізраїль, Тайвань і Україна — в національних інтересах Сполучених Штатів. А держсекретар США Ентоні Блінкен упевнений, якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не лише не зупиниться в Україні, а й спрямує зусилля на війну з країнами НАТО.

"Це викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО", — зазначав Блінкен.

За слова політичного експерта Олега Постернака, останнім часом риторика республіканців, які виступали проти допомоги Україні — під тиском демократів змінилася. Нещодавно спікер палати представників Майк Джонсон — прихильник Дональда Трампа — наголосив, що для США важливо "працювати над зміною власної прикордонної політики", а Володимиру Путіну, очільнику Кремля, не можна дозволити "пройти маршем через Європу".

"Публічні заяви американської адміністрації про важку ситуацію для України спрямовані на проштовхування військової допомоги через Конгрес США. Це все політична тактика. Демократи розуміють, що досягнуть успіху. І роблять із військової допомоги для України передвиборчу фішку — показують, що вони відповідальні політики, які тримають слово і продовжують підтримувати Київ", — каже Фокусу Постернак.

Експерт зазначає, що після онлайн-брифінгу Володимира Зеленського із сенаторами США, запланованого на 5 грудня, відбудуться дебати в Палаті представників. Республіканці наполягають, щоб законопроєкт Києву розглядали спільно з посиленням мексикансько-американського кордону.

"Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе послати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити і те, і інше. Тут немає вибору "або — або", ми можемо не тільки захистити свій кордон, а й захистити Україну", — заявив нещодавно конгресмен від штату Техас і голова комітету у закордонних справах Майкл Маккол.

Постернак зазначає, що подібна ініціатива б'є по електорату Джо Байдена і називає це спритною тактикою з боку республіканців. Однак простір для дискусії існує, а факт зміни риторики — позитивний сигнал для України.

"Трампісти розуміють, що подальше педалювання теми ні до чого не приведе, їх радше звинуватять у пособництві Путіну. А потім, з великою ймовірністю, допомогу схвалять у середині грудня", — додає експерт.

Без допомоги не буде боротьби

За словами капітана першого рангу запасу ВМС України Андрія Риженка, ситуація на фронті безпосередньо залежить від військової допомоги Заходу.

"У 2022-2023 роках нам виділили понад 230 млрд доларів на підтримку різних напрямів, зокрема військового. Це сім річних бюджетів України. Якщо не буде допомоги ЄС, США, Великої Британії — ми не зможемо вести боротьбу. Усі виплати скоротять, зокрема грошове утримання ЗСУ. Без цього не можна воювати", — говорить Фокусу Риженко.

Експерт додає, якщо США не схвалять допомогу, український ВПК не зможе забезпечити армію.

"Існує ризик, що ЗС РФ захоплять додаткові території, і ми навіть не зможемо оборонятися", — резюмує він.

Фокус раніше писав, що результати українського контрнаступу виявилися не настільки значними, як того очікували на Заході. Тепер перед партнерами Києва стоїть питання, як діяти далі.

Також Фокус розбирався, чому західні політики симпатизують Путіну і як цим користується Кремль.