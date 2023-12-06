"Нептун" дістане всюди: у ВМС пояснили, чому флоту РФ не сховатися в Новоросійську

Зараз українські інженери працюють над збільшенням радіуса дії ракет "Нептун" і налаштовують їх на ураження як морських, так і наземних об'єктів, каже ветеран ВМС України Андрій Риженко.

Навіть зробивши передислокацію третини свого Чорноморського військового флоту до Новоросійська та Абхазії окупанти не зможуть гарантувати його безпеку, бо всі пам'ятають приклад "Оленегорского горняка", що був атакований ВМС України у серпні цього року в Новоросійську. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висказав капітан запасу першого рангу ВМС України Андрій Риженко.

Україна має ефективні ракетні засоби, щоб знищувати цілі й на такій відстані, хоча, дійсно, відстань між портами в Криму і портами в Новоросійську чи Абхазії досить вагома. Успішні ракетні удари по Севастополю змушують окупантів відтягувати свої нові кораблі з "Калібрами" якомога далі від Криму, каже капітан запасу.

За словами експерта, зараз проводиться робота над модифікацією української ракети "Нептун", якою потопили флагман "Москва", щоб вона могла летіти понад 300 км та ще точніше вражати цілі. До того ж, зазначає фахівець, треба внести невеличкі зміни в електрониці, а саме в головці самонаведення, і тоді боєзапас наводиться не на контрастну ціль, якою на фоні води виступає корабель, а зможе "бачити" і важливі об'єкти на березі та знищувати їх.

Я думаю, що цілком реально модернізувати "Нептун" таким чином, щоб він зміг долати відстань у 400-450 км, — зазначає Андрій Риженко. — Це було б значною допомогою у боротьбі проти кораблів російського флоту і для знищення важливих об'єктів ворожої інфраструктури на березі.

Зараз для подібних ударів використовуються українські літаки Су-24 модернізовані для запуску західних ракет Storm Shadow та SCALP, але з модернізацію "Нептунів" постріли можна буде робити прямо з берега.

Щодо ворожих підводних човнів, то зараз Україна не має зброї, щоб за ними полювати, але це і не приоритетна задача, наголошує військовий. Максимальна кількість ракетних ударів по нашій території відбувається саме з ракетних кораблів, а не субмарин. Проте зараз є технології, які дозволяють робити саме підводні дрони для знищення подібних цілей. Українські інженери, на думку фахівця, зможуть використати досвід протидії субмаринам за допомогою торпед, що скидаються з ракетоносіїв чи кораблів, і зробити щось подібне до підводного дрона з самонаведенням на ціль.

Повний випуск розмови з Андрієм Руденком незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що проукраїнські партизани розвідали центр Військово-морського флоту РФ в Криму. Агенти відстежили прибуття армійських вантажівок із боєприпасами на контрольно-пропускний пункт центру.