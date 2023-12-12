Реактивні Shahed: чи зможуть зенітки Gepard збивати швидкісні дрони, — журналіст

РФ, імовірно, ще не отримала реактивні Shahed, але навіть якщо це й відбудеться, то німецькі установки зможуть їх збивати. Вони здатні перехопити навіть крилату ракету, зазначає журналіст "Воєнного Фокусу" Олександр Матвієнко.

Якщо дрони-камікадзе Shahed із реактивним двигуном дійсно з'являться, то на них не треба буде витрачати дорогі ракети Patriot, адже німецькі зенітні установки Gepard можуть із ними впоратися. Про це розповів журналіст "Воєнного Фокусу" Олександр Матвієнко.

Він зазначив, що хоча німецькі установки не найновіші, але вони ефективно справляються з російськими дронами та можуть збивати крилаті ракети, які летять на швидкості 800-900 км/год.

Загалом ця історія навколо реактивних дронів Shahed нагадує роботу ворожої ІПСО, — зазначає журналіст. — Ми бачили якісь випробування в Ірані, але немає фактів, що такий дрон узагалі існує, адже для оснащення його реактивним двигуном треба змінити й сам розмір БПЛА. Тому треба дочекатися реального його застосування з боку ворога.

Ба більше, зазначає журналіст, зенітки Gepard оснащенні радарами, тому зможуть засікти дрон-камікадзе та збити його. А ще підприємство Rheinmetall AG відновило випуск спеціальних боєприпасів до цих зеніток. Тепер заряди оснащені спеціальним програматором, який дозволяє боєприпасу вибухати поруч із дроном і знешкоджувати його, навіть якщо сам заряд не поцілив у корпус дрона.

Щодо постачання в Україну винищувачів F-16 і F-18, то, на думку Олександра Матвієнка, США скоріше не самостійно передадуть нам ці літаки, а дозволять іншим країнам здійснити таку передачу. Коли інші країни почнуть нам передавати F-16, то це відкриє двері для постачання й сучасніших моделей F-18.

До того ж, зазначає журналіст, зараз ідуть переговори зі Швецією стосовно передачі Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen четвертого покоління. Уже до кінця року ми повинні отримати позитивну чи негативну відповідь на подібний запит.

Олександр Матвієнко нагадує, що наші пілоти пройшли ознайомчі курси з JAS 39 Gripen, тому є своєрідний оптимізм про їхнє постачання. Проте є питання в кількості подібних літаків, адже винищувачів F-16 є сотні, а F-18 і Gripen набагато менше, і тут потрібно дивитися на їхню доступну кількість і технічний стан, зазначає журналіст.

Повний випуск розмови з Олександром Матвієнком незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні під Новий рік. Ще вісім штук — упродовж 2024 року, а 2025-го — ще п'ять літаків.