Збій у мережі "Київстар" вплинув на термінали та банкомати: які банки постраждали від кібератаки

Хакерська атака на мобільний оператор зачепила банківський сектор. Складнощі з розрахунками картками за покупки в магазинах, аптеках і АЗС відчули клієнти "ПриватБанку" і "Ощадбанку". Фокус з'ясував, наскільки сильно кібератака загрожує фінустановам і чи потрібно бігти знімати гроші.

Мобільний оператор "Київстар" удень, 12 грудня, зазнав потужної хакерської атаки. У абонентів зник доступ до телефонного зв'язку та інтернету. СЕО компанії Олександр Комаров заявив про суттєве пошкодження IT-інфраструктури.

Масштаби пошкоджень серйозні, ніхто не знає, скільки часу займе відновлення. За даними журналу Forbes, хакери зламали частину внутрішніх систем оператора. Відключили мобільну мережу силовики та працівники компанії для локалізації активності заражених систем.

"Триває робота із запуску дублюючих систем", — кажуть співрозмовники видання.

Збої в роботі терміналів "ПриватБанку" та "Ощадбанку"

У зв'язку із ситуацією з мобільним оператором надходили скарги клієнтів деяких банків про збій у роботі платіжних систем. Однак за словами прессекретаря "ПриватБанку" Олега Серги, великих проблем у фінустанові не було.

"Усі сервіси працюють стабільно. Перебої у зв'язку "Київстар" вплинули тільки на пристрої з мобільним зв'язком", — розповів фахівець Фокусу.

Зв'язок оператора "Київстар" потрібен максимум для 5% банкоматів "ПриватБанку", зараз ці пристрої не працюють. Що стосується терміналів самообслуговування, через які поповнюють рахунок і здійснюють платежі — не більше 10% працюють на мобільному зв'язку.

Близько 30% платіжних терміналів, через які розраховуються карткою за покупки в магазинах, аптеках, АЗС та інших місцях, також не працюють.

"Ці термінали не зможуть обслуговувати платежі до відновлення мобільного зв'язку оператора. Апарати автоматично запрацюють після вирішення технічних проблем", — каже Серга.

Мережа відділень "ПраватБанку", 95% банкоматів і терміналів працюють без перебоїв. Клієнти можуть зв'язатися з банком і без мобільного зв'язку, запевнив він.

Крім "Привату", через відсутність зв'язку можуть не працювати частина банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-терміналів "Ощадбанку", сказав Фокусу прессекретар фінустанови Леонід Зябрев.

"Наші партнери з компанії "Київстар" працюють над вирішенням технічних питань. Незважаючи на це, усі сервіси, не пов'язані з "Київстаром", працюють стабільно. З переліком найближчих відділень і банкоматів можна ознайомитися на сайті "Ощадбанку" та в мобільному застосунку", — зазначили в компанії.

Як працюють системи Нацбанку України?

Система електронних платежів, сайт, гаряча лінія та внутрішня комп'ютерна мережа Національного банку України працюють у штатному режимі. Збій у роботі найбільшого оператора зв'язку "Київстар" не вплинув на НБУ, розповіли у прес-службі регулятора.

Державний Укрексімбанк також заявив, що збій оператора не торкнувся його функціонування.

Зазначимо, що кіберфахівці СБУ допомагають співробітникам "Київстар" швидше відновити роботу мережі. У спецслужбі говорили Фокусу про відкриття кримінального провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ перевіряють версію про причетність до хакерської атаки спецслужби Росії.

Нагадаємо, збій у роботі мобільної мережі "Київстар" не вплинув на роботу українських військових. На фронті використовується інша мережа.

Фокус раніше докладно описував усе, що відомо про хакерську атаку на ядро мережі "Київстар". Видання надало для українців поради, як залишатися на зв'язку.