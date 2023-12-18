"Коридор смерті" під Авдіївкою. Чи вдасться ЗСУ утримати місто до Нового року

Захоплення авдіївської промзони становить велику небезпеку: якщо в цьому районі окупанти поставлять артилерійські установки — все місто опиниться під їхнім вогневим контролем. Проблеми посилює нестача снарядів, через що ЗСУ згорнули частину операцій. Фокус розібрався, наскільки близька ймовірність втрати міста.

Російські війська продовжують атакувати Авдіївку і просуваються вперед на деяких ділянках. Йдеться про захоплення Авдіївської промзони і позицій на вулицях приватного сектора, стверджують аналітики команди DeepState.

Окупанти намагаються взяти під контроль село Степове та околиці, успіхи фіксуються і на півночі села. Українські бійці минулої доби припинили спроби атакувати Авдіївський коксохімічний завод. Також ЗСУ відбили напад із застосуванням до п'яти танків південніше села Веселе.

На Авдіївському напрямку воюють приблизно 40 тисяч загарбників

ЗС РФ атакують позиції Сили оборони України на південь від Донецької фільтрувальної станції та поліпшили тактичне становище на північ від Опитного і біля Водяного. Схожа ситуація в Первомайському та Невельському: кілька позицій ЗСУ вже втратили, вказують експерти.

Багато в чому успіхи російської армії пояснюються її кількісною перевагою. За оцінками українських експертів, на Авдіївському напрямку воюють приблизно 40 тисяч загарбників. У середині грудня на деякі опорні пункти ЗС РФ кидали у вісім разів більше солдатів, ніж було у ЗСУ.

"Снарядний голод" ускладнює захист Авдіївки

Авдіївська промзона розташована на височині. Якщо росіянам вдасться розмістити там артилерійські та мінометні установки, місто опиниться під їхнім вогневим контролем. Приватна забудова в цій зоні давно використовується як захисні укріплення, розповідає Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Кліщі" навколо Авдіївки ще не замкнулися, але для української логістики поступово створюють "коридор смерті". Усе це загрожує шляхам матеріального забезпечення ЗСУ, підкреслює він.

Селезньов вважає, що говорити про різку зміну фронтових подій у місті до Нового року поки що не варто. Однак подальші військові успіхи залежать від ресурсних можливостей української армії.

Брак зарубіжної військової допомоги вже призвів до того, що ЗСУ згорнули деякі військові операції. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, серйозно відчувається проблема зі снарядами радянського зразка калібру 122 і 152 мм.

Такий посил воєначальника пролунав на тлі блокування республіканцями пакета допомоги Україні на 60 млрд доларів і вето Будапешта на проєкт допомоги Києву від Євросоюзу на 50 млрд євро.

Селезньов каже, що співвідношення артилерійських боєприпасів у сторін, що воюють, оцінюють у пропорції 5:1 на користь росіян.

"Перемогу на полі бою може виграти та сторона, у якої більше ресурсів. Росіяни викладаються по максимуму, прагнучи зламати наш опір", — переконаний він.

Ситуація в Авдіївці сьогодні: що говорить командування ЗСУ?

Тарнавський в інтерв'ю Reuters каже, що Росія змінює тактику і переходить до постійних атак. Ситуація в Авдіївці, за його оцінками, змінюється і росіяни домоглися "часткового успіху на деяких ділянках на глибині до 2 кілометрів". Генерал запевняє, що Сили оборони України "твердо утримують ці лінії".

Ветеран АТО і військовий експерт Євген Дикий у спілкуванні з Фокусом озвучував інші прогнози. За його словами, ЗСУ відійдуть від Авдіївки до Нового року через тотальну нестачу людей і артилерійських снарядів.

"Щоб переломити ситуацію, треба завести свіжі підрозділи, а в нас їх просто немає. Я не виключаю, що Авдіївка, яка була природною фортецею і вистояла з 2014 року, буде покинута нашими військами", — зазначав він.

Нагадаємо, ЗМІ писали про новий термін захоплення Авдіївки, який озвучив російському військовому командуванню президент Росії Володимир Путін. Ймовірно, йдеться про захоплення міста до Нового року, щоб показати росіянам "перемоги" до початку 2024 року.

Українські військові також говорили, що окупанти частіше застосовують ударні дрони проти бійців ЗСУ під Авдіївкою. Протягом двох днів ЗС РФ 35 разів атакували одну з українських позицій.