Не з'явився в ТЦК — заблокували банківський рахунок: як покарають ухилянтів за новим законом

Новий законопроєкт про мобілізацію змінює підхід до видачі повісток, а також автоматично робить ухилянтами всіх військовозобов'язаних, хто вчасно не з'явиться в ТЦК оновити дані. Таким громадянам хочуть блокувати банківські рахунки і позбавляти водійських прав. Фокус розбирав положення нового законопроєкту.

Увечері, 25 грудня, Кабінет міністрів України нарешті зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, що передбачають масштабні зміни, які торкнуться мобілізації та військового обліку громадян.

Зокрема, пропонується знизити вік призовників з 27 до 25 років, прибрати категорію "обмежено придатних", скасувати право на відстрочку для людей третьої групи інвалідності, а також спростити процедуру вручення повістки . Уряд пропонує запровадити поняття "електронний кабінет призовника", куди військкоми зможуть направляти повістки. Крім того, сповістити призовника про необхідність з'явиться в ТЦК, згідно з документом, можуть через електронну пошту.

Тих, хто ухиляється від мобілізації, хочуть обмежити в правах. Інформацію про них розмістять у реєстрі боржників і зможуть застосувати такі санкції:

заборонять виїзд за кордон;

заборонять проведення угод із майном;

обмежать право керування власним транспортним засобом та отримання прав;

обмежать права на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями — тобто заблокують банківські рахунки;

відмовлять у кредитах і позиках;

призупинять отримання пільг і послуг від держави.

У документі йдеться про те, що військовозобов'язані мають протягом 60 днів із дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів із дати її продовження самостійно уточнити свої дані в ЦНАПі, ТЦК та СП або в електронному кабінеті призовника.

Якщо закон набуде чинності, військовозобов'язані в Україні та за кордоном мають протягом 30 днів оновити дані в ТЦК. Ті, кого раніше військово-лікарська комісія визнала обмежено придатними, протягом шести місяців мають заново пройти медкомісію.

У рамках законопроєкту встановлено три законні причини для неприбуття до військкомату: стихійні лиха, хвороба, втрата близького родича або родичів дружини. Громадяни, які посилаються на ці обставини, мають надати відповідні документи до військкомату.

Заблокують рахунки

"Законодавці хочуть змінити підхід до мобілізації. Зараз ухилянтами вважають тих, хто не з'явилися в ТЦК за врученою повісткою. Новий законопроєкт може змінити цю концепцію — ухилянтами будуть усі, хто не з'явилися до ТЦК оновити дані після ухвалення відповідного закону", — говорить Фокусу адвокат "Riyako & Partners" Микола Максимов. Судового рішення для цього не буде потрібно.

Згідно з документом, усі військовозобов'язані протягом 30 днів після того, як закон набуде чинності, якщо його ухвалять у ВР у нинішній редакції та підпише президент, мають оновити військово-облікові дані в ТЦК і створити "електронний кабінет призовника".

Який саме вигляд матиме "електронний кабінет призовника", поки що незрозуміло. Експерти вважають, що це може бути окремий реєстр, куди кожен військовозобов'язаний українець має завантажити документи.

"Йдеться про створення чогось нового, як електронний кабінет водія. Людина повинна буде завантажити документи, пройти ідентифікацію. Говорити про практичний механізм поки що складно, мають бути окремі положення", — говорить Фокусу адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзиковський .

Інформацію про людину, яка у встановлений термін не з'явилася до ТЦК і не зареєструвалася в "електронному кабінеті призовника", військкоми направлятимуть до Нацполіції, де призовника оголосять у розшук. Далі керівники ТЦК будуть, імовірно, направляти листи до державної виконавчої служби. Інформацію про людину, яка ухиляється від призову, помістять до реєстру боржників. Після цього, за словами юристів, до неї можуть застосовувати обмеження, передбачені в законопроєкті.

"Законодавці хочуть зробити наступне: якщо ухилянт потрапляє до реєстру боржників, йому заблокують банківські рахунки, обмежать у можливості керувати транспортних засобом і заборонять відчуження власного нерухомого майна", — додає Максимов.

Експерти зазначають, що подібні обмеження — зокрема, блокування банківських рахунків — можуть серйозно вплинути на економіку країни. Адже українці можуть почати масово виводити гроші в кеш. Це знизить оборот безготівкових грошей і збільшить оборот готівки.

"Коли блокують банківські рахунки, є загроза депозитним рахункам. На них зберігається понад 1,5 трлн грн. З депозитних рахунків буде значний відтік. Думаю, банківські рахунки близькі до депозитних і дорівнюють приблизно трильйону гривень. Це величезні гроші, і навіть частина, яка піде в готівкову сферу, завдасть серйозної шкоди економіці, оскільки на ці кошти банківська система може видавати кредит. Якщо немає депозитів — немає кредитів, овердрафтів", — говорить Фокусу економіст Олег Гетман.

Законопроєкт навряд чи ухвалять у нинішній редакції, вважає інший експерт — економіст Олег Пендзин.

"Я погано уявляю, як працюватиме подібний механізм. Реєстр боржників має чіткий перелік людей, які туди потрапляють. Боржники за аліментами, непогашеними кредитами. Ухилянт — не боржник, у прямому сенсі. А реєстр боржників — не механізм покарання. Це механізм відстеження оплати боргів. Теоретично, звісно, людині можуть виписати адміністративний штраф [за ухилення від призову], і якщо вона його не сплачує, інформацію про неї подають до держвиконавчої служби, і вона потрапляє до реєстру боржників", — міркує в бесіді з Фокусом Пендзин.

Експерт додає, що якщо українці почнуть масово виводити гроші з банківських рахунків, це протверезливо вплине на законодавців.

"Не можна пиляти сук, на якому сидить економіка. І думаю, законопроєкт у такому вигляді не ухвалять. Люди зберігають десятки мільярдів гривень на банківських рахунках. Скільки з них потенційних ухилянтів, ми не знаємо. Але в будь-якому разі — це величезні кошти, і вплив буде колосальний", — зазначає Пензін.

Посилити відповідальність

Максимов додає, що інформацію про призовників в Україні воєнкоми можуть отримати з різних державних реєстрів, а також міграційної служби, податкової. Однак на це знадобиться час.

"Якщо систематизувати всю інформацію, можна встановити 90% військовозобов'язаних в Україні. Але це неможливо зробити швидко, знадобитися кілька років, щоб систематизувати такий обсяг інформації. Сьогодні навіть електронний реєстр військовозобов'язаних Міноборони працює погано. Я знаю випадки, коли людина стала на облік у ТЦК, але протягом місяців в електронному реєстрі призовників інформація про неї не з'являлася", — зазначає юрист.

За порушення законодавства про військовий обов'язок уряд пропонує запровадити штрафи в розмірі від 34 до 85 тисяч гривень, а в разі особливого періоду — від 153 до 204 тисяч гривень.

Тих, хто відмовиться від проходження ВЛК, каратимуть позбавленням волі від 3 до 5 років.

"Кримінальна відповідальність настає, якщо воєнком під підпис попередив призовника про кримінальну відповідальність, у разі неявки до ТЦК, а людина — проігнорувала. Або якщо людина прийшла в ТЦК, але відмовилася проходити ВЛК, або якщо відмовилася з'явитися в ЗСУ за бойовою повісткою. В інших випадках передбачена адміністративна відповідальність", — додає Максимов.

Нагадаємо, великий законопроєкт про мобілізацію нардепи мають намір розглянути 10 січня. Документ має пройти два читання, у процесі депутати можуть подавати правки. Після того як документ ухвалять у ВР, його має підписати президент. У гаранта є право вето.

Фокус раніше писав, що у Верховній Раді мають намір покарати ухилянтів, при тому, що за словами нардепа Федора Веніславського, уникнути мобілізації намагаються лише 1-5% військовозобов'язаних українців, і це жодним чином не впливає на військові дії.

Також Фокус зазначав, що для посилення мобілізації, за словами президента України, потрібно 500 млрд грн . Така сума потрібна, щоб призвати до лав ЗСУ півмільйона осіб, про що просять у Генштабі.