Міг бути Patriot: як Україна забезпечила "літакопад" російських літаків, – журналіст (відео)

Важливим фактором буде кількість поставлених Україні винищувачів F-16. Якщо літаків буде замалою чи у них будуть не потужні радари, то в цілому вони не змінять ситуацію на полі бою, зазначає журналіст воєнного відділу Фокус Олександр Матвієнко.

Російський "літакопад" міг бути спричиненим роботою системи Patriot, а поставки F-16 з потужними радарами та далекобійними ракетами допоможуть зменшити загрозу бомбардувань ворожих літаків. Про це в інтерв'ю зазначив Олександр Матвієнко, журналіст воєнного відділу Фокус.

За словами журналіста, технічні характеристики ракети PAC 2 дозволяють збивати цілі на відстані до 160 кілометрів. Тому в теорії десь в Одеській області Patriot в теорії міг би перехопити російські літаки. Проте, яким чином збили Су-34 окупантів на Маріупольському напрямку досі залишається загадкою, адже, на думку Олександра Матвієнка, чи навряд Patriot ставили б так близько до лінії фронту.

Щодо отримання Україною західних літаків F-16, то Нідерланди постачатимуть модернізовані літаки MLU. Проте ця модернізація має свої підконфігурації, а кожна така підконфігурація ще свої особливості. Від версії залежить арсенал зброї винищувача та версія радара.

Як зазначає Олександр Матвієнко, радянські літаки, якими користується Україна, мають радари з дальністю 50-60 км, тому якщо український МіГ вилетить для перехоплення ворожого Су-34. Російський літак побачить наш значно раніше і може збити. Тому у випадку з більш дієвими F-16 росіянам доведеться вчитись боротись з ними, і якось пристосовуватись до "далекобійних" радарів західних винищувачів, які "бачать" на відстані близька 200 км і мають далекобійні ракети.

F-16 можуть значно дещо полегшити дії ЗСУ на плацдармі в Кринках на Херсонщині, де позиції ЗСУ ворог бомбардує з літаків. Вони діють поза межею ППО, тому їм нічого протиставити. Скидання бомб КАБ-500 виправдано тим, що окупантам не вистачає далекобійної артилерії, яка є у Сил оборони України, зазначає фахівець. Відтак нівелювання фактору повітряних атак за допомогою F-16 ЗСУ зможуть дозволити безпечніше діяти на цій ділянці фронту. Проте залишається небезпека у вигляду російських дронів, які можуть завадити розширювати плацдарм.

На думку журналіста, важливим фактором буде кількість поставлених Україні винищувачів F-16 та ракет, адже саме від цього залежить, чи буде їх достатньо для створення локальної переваги для прикриття українських захисників. Якщо літаків буде замало, чи у них будуть не потужні радари, то в цілому вони не зможуть змінити ситуацію на полі бою.

Раніше Фокус писав, що у РФ почали хвалитись випуском літака п'ятого покоління Су-57. Нібито ЗС РФ отримали на озброєння 12 винищувачів Су-57, а у 2024 році отримають ще більше.