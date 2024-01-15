Як десять "Кинджалів" за раз. Чим Повітряні сили ЗСУ могли уразити літаки А-50 та Іл-22?

Командування ЗСУ попереджало, що "погода не сприяє польотам", але окупанти все ж вирішили перевірити обстановку над Азовським морем. Ризик закінчився сильним ударом по престижу і бюджету ПКС РФ. Опитані Фокусом військові аналітики називають знищення двох російських розвідлітаків військовим досягненням світового рівня.

Українські військові уразили два російські літаки: дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 і повітряний пункт управління Іл-22, що літали над Азовським морем. Перше повітряне судно збили одразу, а друге — спочатку підбили. Іл-22 намагався дістатися до найближчого аеродрому, але в районі Керчі зник з радарів при втраті висоти.

Розвідувальний А-50 могли знищити одразу після його заступлення на чергування в районі курортного селища Кирилівка. Борт зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Пілот Су-30 ПКС Росії виявив загоряння і падіння невстановленого літака.

ЗМІ писали, що Іл-22 чергував у районі Стрілецького і планував здійснити посадку в Анапі після ймовірного ураження. Його пілот запросив евакуацію, викликав "швидку" і пожежну машину. Відстань від Стрілецького і Кирилівки до лінії фронту — близько 150 кілометрів.

У ЗСУ заявили, що перед інформацією про збиття двох літаків окупантів попереджали про загрозу і що "погода не сприяє польотам".

Зазначимо, що літак ДРЛВ А-50 працює корегувальником масованих ракетних ударів по Україні. Машина доволі дорога — коштує щонайменше 330 млн доларів, а покращена версія — до 500 млн доларів. ДРЛВ А-50 відстежує місця дислокації літаків ЗСУ і складає карту стратегічних об'єктів оборони.

Другий літак Іл-22 роблять у двох версіях. Перший — Іл-22ПП "Порубщик", що ставить повітряні перешкоди і веде попутну розвідку. Це літак радіоелектронної боротьби із сучасною апаратурою придушення. Він полює за літаками НАТО з системою AWACS, радіотехнічними засобами комплексів ППО типу Patriot і каналами управління військовими безпілотниками.

Інша модифікація Іл-22М11 — це повітряний командний пункт, який закріплюють за командувачами родами військ і керівництвом військових округів. Іл-22М-11 забезпечує швидкісний і захищений обмін даними в режимі реального часу та дає змогу якісно керувати різнорідними міжвидовими угрупованнями військ.

Літаки потрапили під friendly fire?

Деякі російські мілітарі-пабліки пишуть, що літаки А-50 і Іл-22 потрапили під friendly fire (вогонь по своїх) російських засобів ППО. Нібито не спрацювала система "свій-чужий". У цю версію можна було повірити, оскільки російська ППО 2023 року збила над тимчасово окупованими Запорізькою та лівобережною Херсонською областями кілька бортів тактичної авіації та ударних вертольотів Ка-52, зазначає військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Але річ у тім, що літаки Іл-22 і ДРЛВ А-50 майже щодня другий рік поспіль літають за одними й тими самими маршрутами, забезпечуючи стійкість зв'язку, контроль повітряного оточення та управління оперативно-тактичною авіацією, підкреслює оглядач.

Зазвичай до шести бортів Іл-22 здіймалися з аеродромів "Ахтубинськ", "Ростов-на-Дону" і "Маринівка", пролітаючи над Воронезькою, Ростовською, тимчасово окупованими територіями Луганської, Запорізької областей, а також над Азовським морем. Також до чотирьох бортів А-50 піднімалися з аеродромів "Ахтубинськ", "Анапа" і "Кримськ" і заходили на чергування в повітряний простір над Азовським морем.

Навіть із системою, що не працює "свій-чужий" усі літаки мають візуально відображатися на радарах операторів ППО як свої. Літак А-50 настільки великих розмірів, його швидкість і висоту польоту не можна переплутати з ракетою або винищувачем супротивника, вказує аналітик.

Вдарили по престижу ПКС РФ

Безумовно, знищення двох розвідувальних літаків армії Росії — це показник ефективності українських систем ППО і ПРО, причому як у виявленні цілей, так і в їх ураженні. Без цих літаків знизиться потенціал управління військовою розвідкою РФ і, як наслідок, ведення бойових дій, каже Фокусу колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Ми бачимо удар по престижу ПКС РФ. Повітряні сили України повинні були докласти чимало зусиль для виконання операції такого рівня. За часів СРСР цілий авіаполк вигадував операції проти західних літаків із системою AWACS", — оцінює фахівець.

Рекорд ЗС ЗСУ аналогічний знищенню 10 аеробалістичних ракет "Кинджал" за одну масовану атаку. Це військове досягнення світового рівня, додав він.

Романенко припускає, що по літаках ворога працювали західні комплекси ППО дальньої дії Patriot або SAMP-T. Допускається також застосування зенітно-ракетного комплексу С-200, розроблені в Радянському Союзі 60 років тому.

"Точно один із зазначених варіантів спрацював вдало", — зауважує він.

Радянські винищувачі Су-27 і МіГ-29, що перебувають на озброєнні ЗСУ, не виконали б завдання зі знищення літаків А-50 і Іл-22. Вельми небезпечно заглиблюватися в зону дії ворожих систем ППО, а в південних регіонах вони стоять дуже щільно, вважає провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, авіаексперт Валерій Романенко.

Західні літаки, включно з обіцяними F-16, партнери України ще не передали, і цій інформації варто довіряти, зазначив він у розмові з Фокусом.

"Якщо проаналізувати можливості далекобійних ЗРК, то у SAMP-T оголошена дальність знищення літаків — до 100 кілометрів. А у Patriot — 160 кілометрів. Ось вам прорахунок, чим могли збити", — пояснює інженер.

Станції управління і радіолокації ЗРК могли винести в тил на 15 кілометрів. Радар системи ППО увімкнули один раз, щоб вдарити по схоплених цілях, а російські пілоти не звернули увагу на відповідний сигнал, припустив Романенко.

Нагадаємо, російські пілоти нещодавно гадали, що буде в разі знищення літака ДРЛВ А-50. Окупанти стверджували, що це одна з найскладніших цілей для ураження і за рівнем захисту прирівнюється до авіаносця.

Фокус раніше писав, що космічне агентство NASA і військовий концерн Lockheed Martin 12 січня показали новий надзвуковий реактивний літак X-59. Борт долає звуковий бар'єр без сильного гуркоту.