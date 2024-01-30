"Будемо воювати лопатами": Росія атакує на сході, що робити Україні, якщо США не відправлять допомогу

Американські топчиновники кажуть, що відсутність військової допомоги Україні впливає на перебіг великої війни. Окупанти просуваються на сході, зокрема в Харківській області. Українське командування повідомляє про дефіцит артилерійських боєприпасів. Фокус розбирався, до чого призведе протистояння демократів і республіканців.

Затримка в наданні американської допомоги Україні впливає на перебіг бойових дій. Відсутність військової підтримки загрожує всім досягненням українців, попередив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні 29 січня.

Генсек розширив ідею американського держсекретаря. Допомога Україні — це спільна робота всіх союзників НАТО і насамперед "інвестиції в безпеку Заходу". Вкладати гроші в Україну мають усі члени Альянсу.

Росія в разі перемоги в Україні додасть сміливості іншим авторитарним режимам. Китай уважно стежить за ходом повномасштабного вторгнення і готує плани на Тайвань.

Варто зазначити, що останніми днями спостерігається активізація російських військ на сході України. Міноборони Росії говорило про захоплення сіл Крохмальне і Табаївка Куп'янського району Харківської області. Командування Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що не все так однозначно: поруч із Табаївкою тривають бої, а з Крохмального ЗСУ перемістилися на підготовлені заздалегідь позиції, щоб тримати оборону.

Ворог досяг тактичних успіхів на Сватівському напрямку, у лісі на захід від Синьківки. ЗСУ зараз проводять там стабілізаційні заходи. На Бахмутському напрямку стягуються російські резерви для відновлення штурмових дій, вказують аналітики Deep State.

ЗС РФ просунулися в Первомайському на північ від Новомихайлівки і на північ від Опитного, а також на схід від Ямполівки. Позиційні бої тривали на південному заході від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки і Торського, а також у районі Діброви, зазначає американський Інститут вивчення війни.

"Російські війська продовжують приділяти пріоритетну увагу Куп'янському напрямку. Бойова активність Росії інтенсивніша вздовж лінії Куп'янськ-Лиман", — розповіли аналітики.

Навколо Авдіївки на Донеччині окупанти тиснуть з усіх напрямків

Важка ситуація і в Авдіївці, яку російські війська штурмують з жовтня 2023 року. Російські військові скинули на місто понад 300 авіабомб тільки за січень 2024 року. Навколо Авдіївки на Донеччині окупанти тиснуть в усіх напрямках і активно штурмують стару частину міста, розповідав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Боєприпаси до артилерії — перший рядок допомоги США

Крім атак російських військ, понад місяць на різних рівнях заявляють про дефіцит боєприпасів у ЗСУ. Насамперед, потрібно говорити про недопостачання потрібних обсягів з Європи і США. Вийти в паритет із росіянами не виходить. Нагадаємо, чиновники з ЄС спочатку кілька разів обіцяли, а потім заперечували можливість виробництва для ЗСУ мільйона боєприпасів. Такі розгойдування впливають на ступінь реакції українських військ на загрози загарбників.

Військові експерти оцінювали співвідношення пострілів з артилерії у ЗСУ і росіян як 2 тисячі проти 10 тисяч на день. Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський наприкінці грудня 2023 року говорив, що залежно від ділянки фронту пропорція збільшується до 1 до 8 не на користь української армії.

"Гостро [у ЗСУ] стоїть питання про боєприпаси для артилерійських систем 122 і 152 міліметрів", — вказував командувач.

В американських пакетах військової допомоги майже завжди першим рядком йшли боєприпаси до артилерії, підкреслює в бесіді з Фокусом військовий експерт Павло Нарожний.

"Основне вогневе ураження досягається завдяки роботі артилерії. Ні дрони, ні навіть піхота не здатні зрівнятися з нею за цією ознакою. Альтернатива артилерії тільки авіація і ракети. Авіації в достатній кількості немає, як і плануючих бомб JDAM. Також ми бачимо падіння показника знищення артилерійських систем ЗС РФ через відсутність боєприпасів", — сказав аналітик.

Як захистити великі міста України з малим обсягом боєприпасів?

Перехід в активну оборону з огляду на ситуацію із західною допомогою — логічне рішення. Наступ потребуватиме якісно більшого обсягу допомоги США, включно з далекобійним озброєнням і перевагою в повітрі. Ракети Storm Shadow, ATACMS і "Нептун" дозволять знищити інфраструктуру ЗС РФ в окупованих районах.

Захистити великі населені пункти в зоні бойових дій, як-от Авдіївка і Куп'янськ, можна і в поточних умовах. Боєприпаси йдуть з Європи та інших країн, тому не можна сказати, що "поставки витрачають у нуль", каже Нарожний.

"Якщо говорити про східний напрямок, ЗСУ утримують натиск ворога мінно-фортифікаційними укріпленнями та протитанковими засобами ураження, наприклад "Стугна-П". Танкові колони цим озброєнням і зупиняли", — пояснює експерт.

Зазначимо, що Захід попереджав військове керівництво України про перехід до тактики "рийте окопи" ще до початку вторгнення Росії.

Виручає Україну зараз те, що не всю оборонну допомогу постачають Штати, але її відсутність сильно відчувається в зонах бойових дій, вважає військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Складно прогнозувати ситуацію, накопичилося багато невідомих. Хто може гарантувати, що республіканці скоро розблокують допомогу Україні? Розмови в стилі "будемо воювати лопатами" — безглузді. При зіткненні з танками й артилерією ворога ми з лопатами загинемо", — коментує він Фокусу.

Повномасштабна війна з Росією — це насамперед війна ресурсів. Виграє найбільш підготовлений і раціональний, підсумував Селезньов.

Фокус раніше писав про зміну стратегії допомоги США для України у 2024 році. Звільнення окупованих РФ територій на півдні та сході буде на другому плані, а на перший висувається підтримка ЗСУ та економіки країни для відбиття наступних наступів.

Сенат США наприкінці грудня 2023 року не проголосував за пакет допомоги Україні розміром 61 млрд доларів. Республіканці наполягали на більш жорстких заходах щодо контролю над кордоном США і Мексики.